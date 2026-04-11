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Presidente de Cartaginés arremete contra el arbitraje: ‘Esto es un relajo, somos perjudicados’

El presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, aseguró que el arbitraje está muy mal y no desean que su equipo clasifique a semifinales

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Por Juan Diego Villarreal
Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, no ocultó su molestia por la labor del árbitro Adrián Chinchilla, en el duelo ante Herediano. (Rafael Pacheco Granados)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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