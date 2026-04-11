Presidente de Cartaginés arremete contra el arbitraje: ‘Esto es un relajo, somos perjudicados’

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, no ocultó su molestia por la labor del árbitro Adrián Chinchilla, en el duelo ante Herediano.

El presidente del Club Sport Cartaginés, Leonardo Vargas, arremetió contra el árbitro Adrián Chinchilla y la Comisión de Arbitraje, luego de que su equipo perdiera 1-2 ante el Herediano en el estadio Rafael Fello Meza, en Cartago, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

De acuerdo con el jerarca brumoso, una acción en el área del defensor florense Getsel Montes contra el delantero Elian Lanfranchi —que, a su criterio, debió sancionarse como penal— y la anulación de un gol a Douglas López, luego de que el asistente Carlos Fernández señalara que el balón había salido, fueron decisiones incorrectas de Chinchilla.

El dirigente explotó contra el cuarteto arbitral y el VAR, asegurando que están perjudicando a su equipo y que no desean que clasifique a las semifinales.

Los de la “Vieja Metrópoli”, tras la derrota, se quedaron con 26 puntos, a cinco del Herediano (31). Están uno por debajo del Deportivo Saprissa (27), que este domingo se medirá al Municipal Liberia, que suma 21 unidades.

“Es una gran frustración la que tengo; uno dice: ¿para qué se trabaja en el fútbol nacional? ¿Para ver estos arbitrajes? Para que vengan y se paseen en el trabajo de toda una semana sin ningún miramiento”, enfatizó Vargas.

El directivo del Cartaginés, muy molesto, añadió: “Este señor (Adrián) Chinchilla no es la primera vez que viene a hacer estos arbitrajes a Cartago. Pero si yo pido que no venga este árbitro, tengo que pedir a otro, y nadie va a venir a arbitrar, porque todos vienen a perjudicar al Cartaginés”.

Para el presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, el árbitro Adrián Cinchilla siempre perjudica a su equipo. (Mayela Lopez/Mayela López)

Leonardo Vargas declaró que, si solicita que no le nombren a un árbitro, el Cartaginés no tendría quién le dirija los partidos y deberían traer extranjeros, porque siempre se busca dañar al club que representa.

“No es que uno sienta que es perjudicado. Creo que somos perjudicados. El último gol que nos anulan, esa jugada… Y no sé cómo no ven esa falta. Si empujones y cualquier cosita lo pitan fuera del área, ¿cómo una jugada violenta, porque es violenta (Montes contra Lanfranchi)— no es penal a favor del Cartaginés?”, insistió.

Leonardo Vargas y sus críticas al VAR

La decepción por lo sucedido sigue martirizando a Leonardo Vargas, quien, rodeado por los medios de prensa en la zona mixta del estadio Fello Meza, continuó dando su opinión sobre las acciones que, a su parecer, no se pitaron a favor de su equipo.

“Empatamos el partido y no revisan. De una vez indican que sigan jugando. En la otra acción, la bola no salió. Nosotros tenemos fotografías donde se ve que la bola no salió. Entonces uno dice: ¿revisan o no revisan en el VAR?”, insistió Vargas.

No obstante, el presidente blanquiazul reveló por qué, según él, los árbitros no hacen un buen trabajo cuando dirigen al Cartaginés.

El técnico Amarini Villatoro y sus jugadores, salieron muy molestos con la labor del cuarteto arbitral, encabezados por Adrián Chichilla. (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)

“Esto pasa mucho porque yo critico el VAR en la Federación. Estoy seguro de que en la Fedefútbol salen a contarle a la gente que maneja el arbitraje en Costa Rica y, probablemente, contra el Cartaginés tienen eso, porque no es de ahora. Eso viene sucediendo campeonatos atrás. Esto del VAR es un relajo. El arbitraje en Costa Rica está mal”, manifestó Vargas.

El dirigente continuó con su exposición: “El VAR no nos ha ayudado, a pesar de ser una herramienta tan buena, pero en Costa Rica no ha funcionado porque, simple y sencillamente, algunos árbitros no están calificados para estar allí”.

Para Leonardo Vargas, sus manifestaciones no han sido bien vistas en la Fedefútbol, lo que ha provocado que la tomen contra él y su equipo.

“Hace rato que nos vienen cobrando eso (sus declaraciones). No sé si nos permitirán clasificar, porque seguramente vamos a seguir recibiendo esos arbitrajes y va a ser muy complicado para el Cartaginés clasificar. Ese es el tema, pero no es de ahora. Uno da su opinión y entonces buscan perjudicar al Cartaginés…”, finalizó Vargas.