Prensa de México revela la millonaria indemnización que pagó la Federación a Miguel ‘Piojo’ Herrera

El paso de Miguel Herrera, como técnico de la Selección de Costa Rica, solo duró 10 meses, el mexicano no logró el objetivo para el que fue contratado: clasificar a la Tricolor al Mundial 2026.

La semana pasada, la Federación Costarricense de Fútbol, confirmó que finalizaron la relación con el “Piojo”.

“Detallar contratos es algo que no puedo, hay un tema de confidencialidad dentro de los contratos, los contratos tienen un inicio y un final, y en ese inicio y en ese final, pues sí, tuvimos que trabajar con él por un tema puntual de un finiquito como cualquier otro contrato”, dijo Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, en conferencia de prensa, luego de conocerse la salida de Herrera.

La Fedefútbol debió negociar con el mexicano, pagarle por dejar a la escuadra nacional, informaron medios mexicanos, que dieron a conocer el monto que se le pagó a Miguel Herrera.

TUDN, Estadio Deportes, El Universal y hasta Marca de España, revelaron el monto.

“El fracaso en las eliminatorias de la Concacaf derivó en el despido de Miguel, y, con ello, surgieron varias interrogantes sobre los términos de su salida. En las últimas horas, distintos reportes han revelado la cantidad que el entrenador mexicano habría recibido como parte de su finiquito”, indicó el periódico Excélsior de México.

Según este medio, el monto que Miguel Herrera habría recibido por su salida ronda los 25 mil dólares (₡12.625.000), una cifra que equivale a poco más de 461 mil pesos mexicanos. Esta cantidad corresponde al finiquito por concluir su contrato de manera anticipada tras el fracaso en la clasificación al Mundial.

Miguel Herrera estuvo 10 meses al frente de la Selección de Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

TUDN también dio el mismo monto y resaltó que es mucho menor a los $500 mil que se le pagó en tractos al colombiano Luis Fernando Suárez, quien dirigió a Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022.

“El director técnico mexicano cobrará una indemnización confirmada por Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Futbol, quien si bien no mencionó la cantidad, sí es menor a la cláusula de rescisión que se debió pagar en su momento al colombiano Luis Suárez. Los medios señalaron que se trata de $25 mil”, indicó TUDN.

Herrera asumió el cargo a inicios del año con el objetivo principal de devolver a los ticos a un Mundial, pero los resultados no acompañaron y la Federación Costarricense de Futbol decidió poner punto final al proyecto. La separación se hizo oficial el pasado jueves, cuando el organismo confirmó que el ciclo del técnico mexicano había concluido antes de lo previsto en su contrato.