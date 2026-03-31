Prensa de Centroamérica sin piedad: ‘La peor Costa Rica de todos los tiempos’

La dura derrota de la Selección de Costa Rica contra Irán tuvo repercusión en la prensa de Centroamérica, como era de esperar.
“Revés doloroso para Bocha Batista: la humillante derrota de Costa Rica ante selección mundialista”, tituló el Diario Diez de Honduras.
En el artículo, ese medio señala que Costa Rica, que no se clasificó al Mundial, “lució desdibujada en su defensa, con poco orden en la media cancha, escaso poder ofensivo y exceso de juego brusco, señales de alerta para el entrenador Batista que inició su proceso con un empate 2-2 ante Jordania el pasado jueves”.
Desde ese mismo país, el periodista catracho Julio Cruz apuntó en X: “Si lo de nosotros es preocupante, lo de Costa Rica es aún más preocupante...”.
Mientras que Gustavo Roca apuntó: “Ridiculizados y ultrajados... dan pena. Costa Rica cayó 5-0 contra Irán, que tuvo que parar la paliza en la manita porque los ticos no tuvieron reacción alguna. El partido estaba diseñado para un 10-0 como mínimo, pero los iraníes tuvieron compasión del Bocha Batista y sus humildes muchachos. ¡La peor Costa Rica de todos los tiempos!”.
José Miguel Domínguez, más conocido como Chepe Bomba, también dedicó unas palabras en X desde Panamá: “Costa Rica cayó en la autocomplacencia por años y el precio es caro.Están a años luz de Panamá a nivel de selecciones nacionales. Nadie corre, nadie mete, F en todo. Fútbol infumable. No es ni la sombra del 2014. Es una banda de vagos”.
Por su parte, Olé en Estados Unidos y México señaló que los ticos cayeron goleados 0-5 ante Irán en un amistoso, calificando de “pésimo comienzo como entrenador para Fernando Batista, que aún no logra ganar tras dos partidos (2-2 ante Jordania en su debut)”.