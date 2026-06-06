Portugal vs. Chile: horario y dónde ver el amistoso con Cristiano Ronaldo antes del Mundial 2026

Revise dónde ver Portugal vs. Chile, los canales oficiales y los detalles del amistoso internacional previo al Mundial 2026.

Portugal recibe a Chile este sábado 6 de junio en el Estadio Nacional do Jamor de Oeiras, en un amistoso internacional que sirve como preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro despierta gran expectativa por la presencia de Cristiano Ronaldo, quien lidera al combinado luso en uno de sus últimos compromisos previos al torneo mundialista.

La selección portuguesa enfrenta este partido con la misión de ajustar aspectos tácticos antes de iniciar su participación en el Grupo K del Mundial 2026, donde enfrentará a Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Por su parte, Chile asume el compromiso como una prueba de alto nivel ante uno de los equipos más fuertes de Europa. La Roja busca fortalecer su proceso de reconstrucción y sumar experiencia frente a rivales de primer orden.

¿A qué hora juegan Portugal vs. Chile?

El amistoso entre Portugal y Chile se disputa este sábado 6 de junio en el Estadio Nacional do Jamor de Oeiras.

Los aficionados siguen de cerca este encuentro debido al protagonismo de Cristiano Ronaldo y a la preparación de ambas selecciones para sus próximos retos internacionales.

En Costa Rica y gran parte de Centroamérica, el encuentro está pactado para que inicie a las 11:45 a.m.

Dónde ver el partido en vivo

En Chile, la transmisión estará disponible por ESPN y la plataforma Disney+ Premium, que ofrecerán la cobertura completa del encuentro.

La misma señal también podrá verse en países como:

Argentina

Perú

Colombia

Ecuador

Uruguay

Venezuela

Gran parte de Sudamérica

Los aficionados de México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana podrán seguir el amistoso mediante Disney+.

El partido forma parte de la preparación internacional de ambas selecciones y representa una oportunidad para evaluar rendimientos antes de futuros compromisos oficiales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.