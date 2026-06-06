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Portugal vs. Chile: horario y dónde ver el amistoso con Cristiano Ronaldo antes del Mundial 2026

La selección de Chile enfrenta una exigente prueba ante uno de los favoritos de Europa para dejarse la Copa del Mundo

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Por El Comercio / Perú / GDA
Revise dónde ver Portugal vs. Chile, los canales oficiales y los detalles del amistoso internacional previo al Mundial 2026.
Revise dónde ver Portugal vs. Chile, los canales oficiales y los detalles del amistoso internacional previo al Mundial 2026. (AFP/AFP)







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El Comercio

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Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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