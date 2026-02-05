Portero que jugó con Cartaginés, Saprissa, Alajuelense y Herediano está de luto

Víctor Monge Rojas, durante un juego entre Cartaginés, y Alajuelense. Su padre, fallecido, Víctor Monge Molina, también defendió la portería del conjunto de la Vieja Metrópoli.

Fue arquero del Club Sport Cartaginés y la inspiración de su hijo, quien siguió sus pasos y se convirtió en uno de los guardametas más regulares entre las décadas de 1970 y 1980, defendiendo los colores del cuadro brumoso, Alajuelense, Herediano y Saprissa.

El exarquero, dirigente y entrenador de porteros, Víctor Hugo Monge Molina, falleció en su natal Cartago, según dio a conocer el club blanquiazul a través de sus redes sociales, así como la página de Facebook Memoria Gráfica del Club Sport Cartaginés. Murió a los 100 años de edad.

El fallecido Víctor Hugo Monge era el padre de Víctor Monge Rojas, quien fue guardameta de los cuatro equipos tradicionales del país, además de la entonces Asociación Deportiva Limonense (Asodeli) y la Selección Nacional, con la que disputó 10 partidos.

Monge Rojas fue canterano del Cartaginés y fue en el conjunto brumoso donde más temporadas disputó (1973-1977, 1980-1982 y 1985-1986), de acuerdo con datos del periodista e historiador Rodrigo Calvo, en su espacio El Buzón de Rodrigo.

Las muestras de condolencias empezaron a llegar apenas de difundió la noticia. “Q.d.D.g. querido profesor”, escribió Mari Carmen Kumari en el facebook del Club Sport Cartaginés.