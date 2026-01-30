Puro Deporte

Kevin Briceño alerta a compañeros de Cartaginés lo que no puede repetirse tras perder ante Sporting

El guardameta del Cartaginés, Kevin Briceño, desmenuzó los errores en que incurrieron tras perder el invicto en el torneo

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Cartaginés vs. Alajuelense
Kevin Briceño, arquero del Cartaginés, aseguró que la derrota ante Sporting les debe dejar muchas enseñanzas para lo que resta de la temporada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kevin BriceñoCartaginésTorneo Clausura 2026Sporting FC
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.