Kevin Briceño alerta a compañeros de Cartaginés lo que no puede repetirse tras perder ante Sporting

Kevin Briceño, arquero del Cartaginés, aseguró que la derrota ante Sporting les debe dejar muchas enseñanzas para lo que resta de la temporada.

La derrota inesperada del Club Sport Cartaginés, 0-2 en casa frente al Sporting FC, dejó a sus jugadores con un gran sinsabor, al perder el invicto como local y el liderato del Torneo Clausura 2026.

No obstante, para el guardameta Kevin Briceño, los objetivos deben mantenerse intactos, más aún cuando están a las puertas de los cuartos de final del Torneo de Copa, donde enfrentarán nuevamente al Sporting FC este martes 3 de febrero, a las 6 p. m., en el estadio Puente Piedra de Grecia.

Además, los brumosos ya piensan en la Copa de Campeones de la Concacaf, ya que el próximo 18 de febrero se medirán en el partido de ida de la segunda ronda ante el Vancouver Whitecaps, en el estadio Rafael Fello Meza.

“Obviamente, nos duele perder en casa, más sabiendo que dejamos escapar la opción de continuar en el liderato. Fueron dos desatenciones y no estuvimos lo suficientemente atentos. No podemos volvernos locos por una derrota, porque el campeonato apenas está empezando, viene el Torneo de Copa y más adelante la Concacaf”, afirmó Briceño.

El guardameta, al finalizar el compromiso, dejó claro que fueron desatenciones muy puntuales las que les costaron la derrota, aunque rescató que el Cartaginés siempre fue al frente en busca de emparejar las acciones.

“Después de que cayeron los goles tuvimos dos opciones claras para encontrar el empate, pero no se pudo. Fuimos a buscar el partido, pero nos golpearon al final del primer tiempo. En el complemento, ellos se quedaron atrás cuidando el resultado. Es triste; una derrota debe alertarnos y estar concentrados”, aseguró Briceño.

Kevin reiteró que la derrota se dio por fallos defensivos que se pueden corregir y aclaró que en ningún momento sufrieron un asedio constante del rival.

“No fue que nos tuvieron contra nuestro marco. Incluso tuvimos oportunidades para igualar, pero no logramos concretar y nos golpearon con dos contragolpes. Debemos poner mayor atención en los detalles y no dar facilidades al rival”, agregó.

El guardameta, quien suma tres vallas invictas en los cinco compromisos del Cartaginés en el actual certamen, reiteró que el equipo se mantiene fuerte, ubicado en el segundo lugar con 10 puntos, a dos del Herediano, y con un funcionamiento bastante regular.

“No nos pasaron por encima, pero sí nos marcaron en momentos clave. Siempre he dicho que recibir un gol en los primeros 15 minutos distorsiona un poco el plan de juego; son situaciones que debemos corregir y en las que tenemos que tomar mejores decisiones”, manifestó Briceño.