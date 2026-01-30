Amarini Villatoro mencionó sin problema los fallos en que incurrió Cartaginés para perder su invicto

El entrenador del Cartaginés, Amarini Villatoro, salió sorprendido por el desempeño de sus jugadores en la derrota ante el Sporting FC.

El entrenador del Club Sport Cartaginés, el guatemalteco Amarini Villatoro, no pudo ocultar su frustración tras la derrota de 0-2 en casa frente al Sporting FC, resultado con el que no solo perdió su invicto, de cuatro partidos, sino también el liderato del Torneo Clausura 2026.

Los brumosos, que habían derrotado a Alajuelense (1-0) en el estadio Rafael Fello Meza e igualado sin goles ante el Deportivo Saprissa (0-0) como visitantes, cayeron de forma estrepitosa en condición de local, en un partido donde el plantel fue irreconocible.

“Debemos realizar un análisis interno. Tuvimos un primer tiempo muy nefasto en relación con lo que veníamos haciendo en partidos anteriores. Jugamos a otro ritmo y a otra intensidad a la que estamos acostumbrados, y eso nos pasó factura al final del compromiso”, comentó Villatoro.

El estratega chapín expresó que el partido ante el Sporting FC se complicó desde el arranque, lo que dificultó el accionar de su plantel.

“Ellos se encuentran un gol muy rápido, lo que les permite manejar el resultado. Nuestra marca en ataque fue muy mala, porque no tuvimos referencias. Los dos goles fueron muy parecidos: pelotas al espacio en juego directo, algo que sabíamos que ellos tenían, y estuvimos mal”, declaró Villatoro.

Amarini reiteró que su equipo no tuvo referencias en la marca al momento de replegarse correctamente, razón por la cual los goles del rival en el primer tiempo fueron muy similares.

“En el segundo tiempo mejoramos y arriesgamos. Ellos pudieron ampliar el marcador, pero también tuvimos muchas oportunidades para acortar distancias. Nos faltó la intensidad que veníamos mostrando, así como el orden y el equilibrio. Dejamos de hacer cosas que generalmente hacemos y eso nos pasó factura”, agregó.

Al consultarle si el técnico Andrés Carevic lo sorprendió con su planteamiento, el entrenador brumoso fue crítico con el desempeño de su propio equipo.

“Nos sorprendió estar en desventaja tan rápido y la forma en que llegaron los goles. Considero que pudimos hacer algo más. No tuvimos lectura de la cancha para contrarrestar su juego directo, tomando en cuenta el momento del partido y la exigencia del rival. El primer gol nos obligó a buscar el empate y lo hicimos de forma desordenada, desequilibrada y muy expuestos”, concluyó.