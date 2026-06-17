Portero de Cabo Verde provoca pérdida de casi $1 millón a apostador en Polymarket durante el Mundial

El resultado sorprendió al mundo del fútbol y generó una pérdida cercana a $1 millón para un usuario de Polymarket.

La selección de Cabo Verde consiguió igualar ante España el lunes en un resultado que pocos anticipaban. El desenlace afectó a un operador de la plataforma de mercados de predicción Polymarket, quien apostó casi $1,1 millones a una victoria española que finalmente no se concretó.

Según informó Bloomberg, el usuario identificado como “betoor619” realizó la apuesta cuando las probabilidades de triunfo de España rondaban el 92% en la plataforma. Los registros públicos muestran que nunca se habían registrado ganancias o pérdidas superiores a $9.000 en un solo evento antes de este partido.

El resultado se convirtió en uno de los más inesperados de lo que lleva la cita mundialista de este año. España llegó al torneo como una de las principales favoritas tras conquistar la Eurocopa y figuraba entre las candidatas al título para 2026.

De acuerdo con los datos de Polymarket, los usuarios movieron alrededor de $64 millones en operaciones relacionadas con el encuentro entre España y Cabo Verde.

La apuesta perdida tenía una relación riesgo-beneficio limitada. Si España hubiera ganado, el usuario habría obtenido aproximadamente $85.000 de ganancia sobre una inversión cercana a los $1,1 millones.

Uno de los protagonistas de la jornada fue el portero caboverdiano Vozinha, de 40 años. El guardameta fue clave para sostener el resultado que permitió a su selección sumar un empate histórico frente a una de las potencias del fútbol mundial y fue el MVP del encuentro.

El desempeño de Cabo Verde sorprendió aún más debido a la diferencia de antecedentes entre ambas selecciones. Mientras España es una de las potencias tradicionales del fútbol internacional, Cabo Verde disputó por primera vez una Copa del Mundo y llegó al torneo sin figuras de reconocimiento global.

Pese al empate, España mantiene su condición de favorita para conquistar el Mundial de 2026. La reciente proyección del supercomputador de Opta Analyst le otorgó un 16,1% de probabilidades de levantar el trofeo.

Francia aparece en el segundo lugar con un 13%, seguida por Inglaterra con un 11,2%, según la misma estimación.