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Portero de Cabo Verde provoca pérdida de casi $1 millón a apostador en Polymarket durante el Mundial

Una apuesta que parecía segura terminó en una pérdida millonaria tras uno de los resultados más inesperados del Mundial 2026

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Por Silvia Ureña Corrales
El resultado sorprendió al mundo del fútbol y generó una pérdida cercana a $1 millón para un usuario de Polymarket.
El resultado sorprendió al mundo del fútbol y generó una pérdida cercana a $1 millón para un usuario de Polymarket. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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