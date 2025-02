¿Por qué Wálter Centeno no festeja ni cuando pega baile y golea?

Ganó por primera vez por más de un gol, se metió a una cancha en la que hasta los grandes pierden y le sacó un 3-0 al Sporting FC. Incluso, quedó a un punto de zona de clasificación y se alejó del sótano de la acumulada, pero aún así Wálter Centeno no festejó. Apenas si dibujó una sonrisa con la tercera anotación, pero después del juego parecía que había perdido.

Wálter Centeno llegó al Santos de Guápiles para el Torneo de Clausura 2025. Paté tuvo un breve paso por Herediano, en el Apertura 2024, pero no logró sostenerse en el cargo. Los santistas le dieron una oportunidad. (Albert Marín/Albert Marín)

¿Por qué Centeno no celebró ni cuando su equipo dio el mejor partido en lo que va del Torneo de Clausura 2025?

Dos de los tres tantos que marcaron los guapileños en el Ernesto Rohrmoser fueron con pelotazos a las espaldas de los defensores rivales y solo el tercero llegó en una acción elaborada. Posiblemente esto es lo que no le agradó del todo a Paté, quien reveló que hay una situación que lo incomoda.

“Ha sido duro esto, no puedo decirle a nadie que esto es fácil. He vivido una guerra interna, a nivel personal, por querer hacer cosas distintas y ver al equipo diferente. Vamos poco a poco, se han visto pinceladas, pero nos faltan muchas facetas del juego para mejorar. El fútbol me ha enseñado que uno no puede estar feliz con ganar un partido, porque el campeonato no ha terminado”.

Wálter quiere cambiarle la filosofía a los santistas, sin embargo este equipo lucha por no descender y le ha tocado modificar su idea. En la primera jornada del certamen cayó 5-0 ante Cartaginés y dos de esos tantos fueron por horrores en salida, por tratar de salir jugando. Claramente el Santos no está para lujos.

Por más guerra interna, como él dice, sus dirigidos van en ascenso y con el empate frente al Herediano y el triunfo ante el Sporting, en las últimas dos jornadas, le sacaron cinco unidades de ventaja al colero en la general, Santa Ana (32 unidades contra 27). Centeno prefiere mantener la calma y dejar las celebraciones para el final.

“La única felicidad es cuando uno termina el campeonato y gana, sino, nada más. Nosotros hasta que no estemos salvados, no vamos a estar contentos. Lo que sí creo es que el equipo va a ir evolucionando muy bien, a nivel futbolístico”.

De seguro si los guapileños se salvan, nadie recordará qué tipo de fútbol practicaban. Los resultados mandan en el fútbol.