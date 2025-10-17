¿Por qué Miguel ‘Piojo’ Herrera salió de Costa Rica?

El estratega nacional viajó a Estados Unidos para cumplir compromisos oficiales con Concacaf

El mexicano Miguel Piojo Herrera, actual director técnico de la Selección de Costa Rica, salió del país el miércoles 15 de octubre con destino a Miami, Estados Unidos.

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) informó sobre el viaje del estratega para evitar posibles especulaciones si alguien lo observaba en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Según la institución, Herrera asiste al Congreso de Concacaf para entrenadores que dirigieron en la Copa Oro 2025. Este evento se lleva a cabo luego de cada competencia oficial organizada por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol.

Durante el congreso, los técnicos participantes comparten conclusiones y experiencias vividas en el torneo más importante de selecciones de la región.

La Fedefútbol aseguró que el entrenador regresará a Costa Rica el próximo fin de semana. El evento en Estados Unidos forma parte de la agenda de trabajo de la confederación y se realiza de forma habitual tras la finalización de los torneos oficiales.

“Informamos que el director técnico de la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera viajará este miércoles a Miami al Congreso de Concacaf para entrenadores que participaron en la Copa Oro 2025. Estará de regreso el próximo fin de semana”, detalló la Federación.