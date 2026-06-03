¿Por qué la bandera de México se ve diferente a las demás en el álbum Panini del Mundial 2026?

El álbum de Panini para el Mundial 2026 atrapa a miles de aficionados y presenta una particularidad sobre la Selección de México.

El Mundial 2026 ya casi empieza y muchos aficionados disfrutan del tradicional álbum de Panini. Pero algunos notaron una curiosidad y se hacen la pregunta: ¿Por qué la bandera de México se ve diferente a las otras 47?

Como es normal, cada postal presenta información sobre los jugadores, incluyendo el país y la bandera respectiva.

Aquí es donde entra el detalle: por un tema de diseño, las banderas aparecen recortadas en una figura con trazo curvo, similar a un círculo. Sin embargo, la de México -que por cierto es la primera que sale en el álbum como integrante del grupo A- tiene una forma rectangular.

Aquí se aprecia la pequeña diferencia entre las banderas de México y las demás selecciones (en este caso Qatar), en el álbum Panini para el Mundial 2026. (Canva/Canva)

Algunos lo atribuyeron a un error o descuido, pero la explicación es mucho más seria y formal de lo que podría pensarse. Todo se debe a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales del país azteca, donde hay estrictas disposiciones sobre la forma en que debe presentarse cada símbolo nacional, los cuales no pueden ser sujeto de modificaciones.

Así lo informaron varios medios internacionales, como CNN y Tiempo Fuera de México. En caso de incumplir esta disposición, podrían caber multas de miles de dólares a los responsables, además de arrestos de hasta 36 horas.

Así que detrás de esta curiosidad relacionada con el Mundial se encuentra el apego literal a una ley para preservar la integridad de los símbolos mexicanos.