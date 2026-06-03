Puro Deporte

¿Por qué la bandera de México se ve diferente a las demás en el álbum Panini del Mundial 2026?

Una curiosidad rodea a la bandera de México en el álbum Panini antes del Mundial 2026 y la explicación es muy seria

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Por Milton Montenegro
El álbum de Panini para el Mundial 2026 atrapa a muchos aficionados y presenta una particularidad sobre la Selección de México.
El álbum de Panini para el Mundial 2026 atrapa a miles de aficionados y presenta una particularidad sobre la Selección de México. (CRISTIAN BONAVIRI/NurPhoto via AFP)







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Álbum PaniniMundial 2026Selección de México
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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