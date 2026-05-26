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¿Por qué Kenneth Vargas también fue separado de Alajuelense?

Esta es la razón por la que Liga Deportiva Alajuelense tomó medidas no solo con Alejandro Bran, sino también con Kenneth Vargas

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Por Fanny Tayver Marín
Sporting vs. Alajuelense
Kenneth Vargas está separado de Liga Deportiva Alajuelense. (albe)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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