¿Por qué Kenneth Vargas también fue separado de Alajuelense?

Aunque en las últimas horas los focos de atención se centraron en Alejandro Bran y un problema en el que incluso su carro al parecer terminó baleado, a nivel de Liga Deportiva Alajuelense tomaron acciones inmediatas contra él, pero también con Kenneth Vargas.

“Liga Deportiva Alajuelense informa que, tras un análisis exhaustivo de los hechos recientes y en estricto apego a los principios que rigen nuestra institución, ha tomado la decisión de separar de manera inmediata a los jugadores Alejandro Bran y Kenneth Vargas de la organización”, anunció el club en un comunicado.

¿Por qué Kenneth Vargas? Aunque de manera abierta nadie en la Liga ha dicho de manera oficial el motivo, una fuente confirmó a La Nación que la razón es porque fue uno de los jugadores convocados la Selección Nacional que andaban en esa salida nocturna del domingo que se prolongó hasta la madrugada del lunes.

Aunque los jugadores de Alajuelense se encuentran en periodo de descanso, en la Liga consideran que quienes pertenecen al club y están con las diferentes selecciones nacionales deben mantener el comportamiento acorde al de un deportista.

Según el reporte de la Municipalidad de Montes de Oca, que no precisa el nombre de los implicados, señala que de acuerdo con el reporte recibido, aproximadamente fue a la 1:42 a. m. cuando se alertó sobre presuntas detonaciones de arma de fuego en la zona.

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