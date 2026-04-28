¿Por qué Fidel Escobar recibió la misma sanción de Mariano Torres?

Fidel Escobar fue castigado por el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.

Toda la atención estaba puesta en lo que definiría el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol sobre Mariano Torres, porque parecía que la sanción para el capitán de Saprissa era inminente, como pasó.

Sin embargo, la sorpresa fue que en la lista de castigos también apareció Fidel Escobar, a quien al igual que al argentino, le aplicaron una inhabilitación de tres partidos.

“Sancionar al jugador Fidel Escobar Mendieta con tres partidos de suspensión y una multa de ¢200.000 de conformidad con el artículo 38 inciso 1) al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido”, destacó el Tribunal Disciplinario.

Esa es la misma razón por la que se castigó a Mariano Torres. En este caso, la sanción para ambos futbolistas fue por gestos y palabras en una discusión contra el comisario Erick Mora, no por el manotazo.

Todo pasó en el partido que Saprissa le ganó de visita a Puntarenas. Ahí se vivió una primera parte accidentada que generó disturbios. Estos comenzaron en las tribunas, pero luego se trasladaron al campo de juego con algunos futbolistas.

La afición morada que asistió a la última jornada del Clausura 2026 tuvo un enfrentamiento con la policía. La situación se salió de control y el comisario designado por la Unafut, Erick Mora, decidió registrar con su teléfono los altercados que se daban con la Ultra Morada.

Después, se vio en imágenes de Tigo Sports, que Mariano y Fidel le reclamaron a Erick Mora.