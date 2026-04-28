Puro Deporte

¿Por qué Fidel Escobar recibió la misma sanción de Mariano Torres?

El video de Tigo Sports muestra lo ocurrido con ambos futbolistas de Saprissa y lo que propició la sanción

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Por Fanny Tayver Marín y Milton Montenegro
12/05/2024 Estadio Ricardo Saprissa, Tibás. El Deportivo Saprissa recibió a Santos de Guápiles en partido de la Jornada 22 del Torneo de Clausura, Copa Promérica 2024. Foto: Rafael Pacheco Granados
Fidel Escobar fue castigado por el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol. (Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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