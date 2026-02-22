¿Por qué expulsaron a un jugador de Alajuelense en el clásico? Vea la acción

Un futbolista de Liga Deportiva Alajuelense acumuló dos tarjetas amarillas en el clásico.

Aarón Salazar ya estaba amonestado y en el minuto 75, Keylor Herrera le mostró otra amarilla por una falta sobre Luis Paradela en el clásico entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense.

El defensor del campeón nacional estaba muy molesto y le pedía al central que revisara la jugada, porque consideraba que había sido muy drástico.

Sin embargo, lo que el central le mostró fue una amarilla y eso no se revisa en el VAR. Eso aplica solo en caso de roja directa.

⏰ 76’ Aarón Salazar se va expulsado por doble amarilla y Alajuelense se queda con 10. pic.twitter.com/AjrNDn0jtX — FUTV (@FUTVCR) February 22, 2026

