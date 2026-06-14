¿Por qué David ‘Medallita’ Jiménez fue nombrado campeón mundial? Experto explica la decisión de la AMB

David 'Medallita' Jiménez tiene un récord profesional muy sólido, con muy buenas presentaciones en sus 19 combates.

La designación de David Medallita Jiménez como campeón mundial absoluto de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tomó por sorpresa este sábado a más de un costarricense.

David no tenía previsto pelear durante el mes de junio; sin embargo, la decisión del entonces campeón unificado, el estadounidense Jesse Bam Rodríguez, de dejar vacante el cetro para subir de categoría, le abrió la puerta al costarricense para convertirse en campeón mundial.

Para el periodista y experto en boxeo Lázaro Malvarez, la decisión de la AMB no es algo inusual, pues anteriormente, cuando otros pugilistas han ascendido de división, el campeón mundial interino ha asumido el cinturón absoluto.

El Bam Rodríguez era el campeón unificado de las 115 libras, ya que poseía los títulos de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la AMB. Sin embargo, únicamente esta última decidió ascender al campeón interino como monarca absoluto”, explicó Malvarez.

Precisamente, en el boxeo se designa a un campeón interino, en caso que el campeón absoluto no puede defender su cetro durante un período prolongado o cuando cambia de categoría. En esos casos, el campeón interino puede ser elevado a la condición de campeón mundial, tal y como ocurrió con Medallita Jiménez.

Según comentó Lázaro Malvarez a La Nación, otros factores que también influyeron en la decisión de otorgarle el cinturón al boxeador cartaginés fueron sus méritos deportivos y su récord profesional.

Medallita acumula 19 peleas como profesional, con un balance de 18 victorias y una derrota. De esos triunfos, 10 los consiguió por la vía del nocaut. Además, la mitad de sus combates los disputó fuera de Costa Rica, con presentaciones en Panamá, Estados Unidos, Guatemala, Inglaterra y Kirguistán.

La única derrota de Medallita Jiménez fue ante el ucraniano Artem Dalakian, cuando disputó el título mundial de peso mosca (112 libras) en enero de 2023, en el OVO Wembley Arena de Londres, Inglaterra.

“David ha realizado muy buenas peleas ante rivales de alto nivel y eso también suma méritos dentro del ránking. Venció en Los Ángeles, Estados Unidos, a Ricardo Niño Sandoval y también derrotó en Nueva York a John Scrappy Ramírez, quien ya había disputado un título mundial. A pesar de llegar como retador y parecer que tenía todo en contra, logró salir victorioso”, destacó Malvarez.