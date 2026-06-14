Puro Deporte

¿Por qué David ‘Medallita’ Jiménez fue nombrado campeón mundial? Experto explica la decisión de la AMB

El analista de boxeo Lázaro Malvarez analizó las razones que llevaron a la AMB a designar a ‘Medallita’ Jiménez campeón mundial

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Por Juan Diego Villarreal
07/03/2025, Cartago, Polideportivo de Cartago, pelea por el campeonato mundial de la WBA, entre David “Medallita” Jiménez y Kevin Lara.
David 'Medallita' Jiménez tiene un récord profesional muy sólido, con muy buenas presentaciones en sus 19 combates. (Jose Cordero/José Cordero)







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David Medallita JiménezCampeón mundial absoluto de la AMBLázaro Malvarez
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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