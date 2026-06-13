David ‘Medallita’ Jiménez: de cavar tumbas en el cementerio a convertirse en campeón mundial de boxeo

David 'Medallita' Jiménez venció al nicaragüense Kevin Lara, en marzo del 2025, y se proclamó campeón mundial interino de la AMB.

Desde su adolescencia, David Medallita Jiménez tuvo que salir adelante en un entorno marcado por la pobreza, las drogas y las malas amistades.

En el boxeo encontró una vía de escape, un deporte que le enseñó disciplina y sacrificio y que, de manera inesperada, este sábado lo premió al ser designado como el nuevo campeón mundial absoluto de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El boxeador cartaginés fue nombrado campeón mundial por la AMB luego de que el estadounidense Jesse Bam Rodríguez dejara vacante el cinturón al abandonar la categoría para subir a las 118 libras. Ante esta situación, el organismo decidió ascender al costarricense, quien ostentaba el título interino de la división.

David, años atrás confeso a La Nación, que trabajó lavando platos en un restaurante, en los tramos en el mercado de Cartago y cavando tumbas en un cementerio, para ganarse la vida, pero siempre mantuvo el sueño de convertirse en campeón mundial.

“Es un día muy importante para mí y para mi familia. Hay que darle muchas gracias a Dios y reconocer el esfuerzo diario que he realizado en los entrenamientos y cada una de las peleas, donde salí con lesiones en las cejas o con el tímpano roto, como ocurrió en la última pelea, y aun así seguí adelante”, confesó Jiménez a La Nación.

David inició su carrera en los Juegos Deportivos Nacionales y posteriormente destacó en el boxeo olímpico, donde disputó más de 360 combates.

Entre sus logros más importantes destacan el ganar una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado de 2013, realizado en Almaty, Kazajistán, y otra presea de bronce en los Juegos Panamericanos de 2015, en Toronto, Canadá.

David 'Medallita' Jiménez agradeció a su esposa Daniela, a sus promotores Ernesto y Ëdgar Sandoval y a la promotora Fight Club Promotions,por su apoyo incondicional. (Facebook /Facebook)

‘Medallita’ Jiménez y su oportunidad

El 16 de febrero de 2019, Medallita debutó en el boxeo profesional en su natal Cartago, durante un evento organizado por Fight Club Promotions frente a las Ruinas de Cartago. En esa ocasión derrotó por nocaut al mexicano Emmanuel Korsan Villamar en el tercer asalto.

Actualmente, posee un récord de 18 victorias, 12 de ellas por la vía del nocaut, y una sola derrota.

“Hoy recuerdo también todos esos momentos de tristeza, las lágrimas y la desesperación por la falta de apoyo económico de las marcas y otros patrocinadores. Pero gracias a Dios, todo ese sacrificio hoy se ve reflejado en un campeonato mundial absoluto que puede disfrutar todo Costa Rica”, explicó Jiménez.

David Medallita Jiménez se convierte en el primer campeón mundial masculino de boxeo de Costa Rica. Antes que él, figuras como Isaac Marín, Humberto Aranda, Carl Davis y Bryan “Tiquito” Vásquez intentaron conquistar un título mundial, pero no lograron alcanzar ese objetivo.

Además, es el tercer costarricense en conquistar un cetro mundial de boxeo, después de las pugilistas Hanna Gabriel y Yokasta Valle, quienes lo consiguieron en la rama femenina.

“Como boxeador profesional debo disfrutar este momento y celebrarlo junto a mis familiares, mi esposa y mis hijos, porque ellos también se han sacrificado por este gran proyecto. Estar como campeón mundial de la AMB y número uno de la categoría es un logro que, sin duda, debemos festejar y agradecer a Dios”, agregó Jiménez.

El pugilista brumoso confirmó que, junto con sus promotores Ernesto y Édgar Sandoval, de la empresa Fight Club Promotions, deberá viajar a Estados Unidos para recibir oficialmente el cinturón de campeón y definir el camino a seguir durante los próximos meses.

“Le pedimos mucha valentía y fuerza a Dios para poder defender con éxito nuestro campeonato mundial cuando así lo determine la AMB. Esperamos conservarlo durante mucho tiempo. Vamos a darlo todo para dejar el nombre de Costa Rica muy en alto en los próximos combates”, concluyó Jiménez.