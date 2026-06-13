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David ‘Medallita’ Jiménez: de cavar tumbas en el cementerio a convertirse en campeón mundial de boxeo

David ‘Medallita’ Jiménez fue nombrado campeón mundial por la AMB, tras una trayectoria llena de sacrificios y limitaciones

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Por Juan Diego Villarreal
07/03/2025, Cartago, Polideportivo de Cartago, pelea por el campeonato mundial de la WBA, entre David “Medallita” Jiménez y Kevin Lara.
David 'Medallita' Jiménez venció al nicaragüense Kevin Lara, en marzo del 2025, y se proclamó campeón mundial interino de la AMB. (Jose Cordero/José Cordero)







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David ‘Medallita’ JiménezCampeón mundial absoluto AMBDivisión de las 115 libras
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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