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Orgullo costarricense: David ‘Medallita’ Jiménez es designado como campeón mundial de boxeo

David ‘Medallita’ Jiménez fue designado por la AMB como campeón mundial, luego que el actual monarca subió de división y dejó el título vacante

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Por Juan Diego Villarreal
David Medallita Jiménez Pelea el 19 de abril en la ciudad de Bishkek, capital de Kirguistán. Ayumo Sano, japonés 26 de febrero del 2026 Cortesía: Ernesto Sandoval
David 'Medallita' Jiménez, actual campeón mundial de la AMB, tiene un récord profesional de 18 victorias, 12 de ellas por la vía del nocaut, y una derrota. (La Nación/Cortesía Ernesto Sandoval)







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David Medallita JiménezCampeón Mundial Absoluto de la Asociación Mundial de BoxeoErnesto Sandoval
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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