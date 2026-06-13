Orgullo costarricense: David ‘Medallita’ Jiménez es designado como campeón mundial de boxeo

David 'Medallita' Jiménez, actual campeón mundial de la AMB, tiene un récord profesional de 18 victorias, 12 de ellas por la vía del nocaut, y una derrota.

El boxeador costarricense David Medallita Jiménez fue designado este sábado como nuevo campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría de las 115 libras o supermosca.

David se convierte en el primer campeón mundial masculino de boxeo de Costa Rica. Antes que él, figuras como Isaac Marín, Humberto Aranda, Darl Davis y Bryan Tiquito Vásquez intentaron conquistar un título mundial, pero no lograron alcanzar ese objetivo.

El pugilista cartaginés, de 34 años, fue nombrado campeón mundial por la AMB luego de que el estadounidense Jesse Bam Rodríguez dejara vacante el cinturón al abandonar la categoría. Debido a esta situación, el organismo decidió ascender al costarricense, quien ostentaba el título interino de la división.

La noticia fue dada a conocer este sábado por la empresa Fight Club Promotions y por los promotores de Medallita, Ernesto y Edgar Sandoval, quienes confirmaron la información y aseguraron que se trata de una gran noticia para el boxeo costarricense.

Para Costa Rica, este es su tercer campeón mundial absoluto de boxeo y el primero masculino, después de los conquistados por Hanna Gabriel y Yokasta Valle, en la rama femenina.

Medallita, tiene un récord profesional de 19 peleas, con 18 victorias, 12 de ellas por la vía del nocaut, y una sola derrota.