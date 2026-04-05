Puro Deporte

Guerra del Medio Oriente frena pelea de David ‘Medallita’ Jiménez

El boxeador David ‘Medallita’ Jiménez recibió la noticia de la posposición de su pelea mientras entrenaba en México

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Por Juan Diego Villarreal
07/03/2025, Cartago, Polideportivo de Cartago, pelea por el campeonato mundial de la WBA, entre David “Medallita” Jiménez y Kevin Lara.
En marzo del 2025, David 'Medallita' Jiménez venció al nicaragüense Kelvin Lara, en el Polideportivo de Cartago. (Jose Cordero/José Cordero)







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David Medallita JiménezPelea pospuestaAyumo Sano, JapónBishkek, Kirguistán.
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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