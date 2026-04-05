Guerra del Medio Oriente frena pelea de David ‘Medallita’ Jiménez

En marzo del 2025, David 'Medallita' Jiménez venció al nicaragüense Kelvin Lara, en el Polideportivo de Cartago.

El boxeador costarricense David Medallita Jiménez, mientras se entrenaba en Ciudad de México, recibió una noticia que lo dejó muy decepcionado: su pelea del 19 de abril ante el japonés Ayumo Sano fue pospuesta.

Medallita Jiménez tenía pactado el combate frente al nipón para la defensa de su título mundial interino de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en el Gazprom Sports Complex, en la ciudad de Bishkek, capital de Kirguistán.

El peleador brumoso, quien se encontraba en un campamento bajo las órdenes del entrenador mexicano Ramón Hernández, recibió por correo electrónico la decisión de suspender el combate por parte de la promotora japonesa Saikou Lush.

“Estaba a pocos minutos de iniciar mi entrenamiento el jueves cuando me llegaron diferentes notificaciones de que la pelea del 19 de abril ante Ayumo Sano se había cancelado por temas ajenos a mi promotora, Fight Club Promotions, y a mi promotor, Ernesto Sandoval”, comentó Jiménez en sus estados de redes sociales.

Sin dar mayores detalles, el pugilista confesó estar muy triste por la decisión de la organización y ahora espera que se pueda cumplir la nueva fecha establecida para realizar la reyerta.

“Aunque hay algunas cosas que debemos aclarar, la posposición de la pelea fue por motivos de la guerra en el Medio Oriente (Israel, Estados Unidos e Irán). De acuerdo con lo que nos informaron en la promotora que organiza el combate, este quedó tentativamente para el próximo 24 de mayo, fecha que debe ser confirmada”, agregó Jiménez.

El pugilista confirmó que, de momento, concluirá su campamento en México y que este 8 de abril retornará a Costa Rica con el fin de esperar noticias y continuar con su preparación, de acuerdo a lo pactado con la promotora japonesa Saikou Lush.

“Vamos a seguir preparándonos. No vamos a bajar la guardia para no echar a perder la preparación que llevamos. Sin duda fue una mala noticia, pero no nos vamos a desanimar. Continuaremos con nuestro trabajo para esa pelea”, declaró Jiménez.