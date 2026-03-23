Puro Deporte

David ‘Medallita’ Jiménez hará campamento en México para entrenar hasta nueve horas diarias

El boxeador David ‘Medallita’ Jiménez se prepara para defender su título mundial interino en Asia

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
07/03/2025, Cartago, Polideportivo de Cartago, pelea por el campeonato mundial de la WBA, entre David “Medallita” Jiménez y Kevin Lara.
En marzo del 2025, David Medallita Jiménez (izq) derrotó al nicaragüense Kevin Lara. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
David Medallita JiménezAyumo Sano, japonésTítulo mundial interino de las 155 libras de la AMB
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.