David ‘Medallita’ Jiménez hará campamento en México para entrenar hasta nueve horas diarias

Con el deseo de lograr la mejor preparación para defender su título mundial interino de 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el boxeador costarricense David Medallita Jiménez viajó este lunes a México para realizar un campamento.

El pugilista estará en territorio azteca durante dos semanas, bajo la supervisión del entrenador mexicano Ramón Hernández, antes de viajar a Kirguistán, donde enfrentará al japonés Ayumo Sano en un combate a 12 asaltos.

La contienda será el próximo 19 de abril en el Gazprom Sports Complex, en la ciudad de Bishkek, capital de Kirguistán, y será organizada por la promotora nipona Saikou Lush y avalada por la empresa nacional Fight Club Promotions.

David, actual campeón interino de la AMB—cetro que se otorga cuando el campeón absoluto, por algún motivo, no puede pelear por su corona y para mantener activa la división—, espera lograr el estado de forma óptima para su reyerta.

“Vamos a estar en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. El plan de trabajo se basará en la velocidad, reacción y potencia, con el fin de alcanzar la forma deportiva que me gusta presentar en cada pelea. Esperamos hacer unos 80 rounds de sparring antes de regresar al país”, explicó Jiménez antes de su viaje.

El boxeador agregó que la intención es retornar al país el 8 de abril y, dos días después, viajar a Kirguistán con su equipo de trabajo, encabezado por su mánager Ernesto Sandoval y su esposa Daniela Cubillo.

“Mi entrenador, Ramón Hernández, ha estado en mi esquina en los últimos cuatro combates, por lo que ya tiene estructurado un plan de trabajo en diferentes gimnasios y con distintos boxeadores. Siempre hemos tenido una buena comunicación, a pesar de que yo estoy en Costa Rica”, añadió.

David 'Medallita' Jiménez entrentará al japonés Ayumo Sano, el próximo 19 de abril, en la ciudad de Bishkek, capital de Kirguistán. (La Nación/Cortesía: Ernesto Sandoval)

David ‘Medallita’ Jiménez y su preparación

Durante su estancia en México, David espera, junto con su entrenador, estudiar a su rival mediante sesiones de video, con el fin de analizar sus movimientos y detectar los puntos débiles de su oponente.

“De acuerdo con el análisis que hagamos, vamos a implementar la estrategia de la pelea y lo que debemos mejorar en estas dos semanas antes de viajar a Kirguistán. En cuanto al peso, estoy muy bien, al igual que en la parte física, y tengo muy buenas sensaciones de cara al combate”, manifestó Jiménez.

“Nos levantamos a las 6 a. m. y hacemos la carrera matutina, que es de 10 kilómetros. Luego tomamos un descanso y empezamos con el trabajo de gimnasio, la preparación física y después el boxeo. Con Ramón (Hernández) son aproximadamente tres sesiones diarias y entrenamos entre siete y nueve horas”, indicó.

David confesó que es una persona muy hogareña, por lo que extraña a su esposa e hijos, pero es consciente de que es un esfuerzo necesario para concentrarse en la pelea y preparar el combate, pues sabe que su familia depende de él.

“Para estas peleas sé la importancia de alejarme de la familia para estar concentrado. Incluso mi esposa es quien me recomienda irme de campamento, porque ella sabe que es donde logro alcanzar mi máximo nivel. Cuando uno está sufriendo en la pelea, recuerda todo lo que se vivió en el campamento”, concluyó Jiménez.