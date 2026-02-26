David ‘Medallita’ Jiménez pondrá en juego, una vez más, su cinturón en Kirguistán

David 'Medallita' Jiménez volverá a pelear en Bishkek, capital de Kirguistán, donde en julio del 2025 se impuso por nocaut al mexicano-japonés Kenbun Torres.

El boxeador costarricense David “Medallita” Jiménez realizará una nueva defensa del título mundial interino de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el próximo 19 de abril, en la ciudad de Bishkek, capital de Kirguistán.

La reyerta fue anunciada este jueves, por la promotora nipona Saikou Lush, donde se confirmó que el enfrentamiento será a 12 asaltos en el Gazprom Sports Complex frente a Ayumo Sano, según detalló Ernesto Sandoval, socio de Fight Club Promotions y mánager de Medallita Jiménez.

De esta manera, el pugilista cartaginés volverá a pelear en Kirguistán, donde el 20 de julio del 2025 derrotó por nocaut al mexicano-japonés Kenbun Torres y retuvo su título interino.

David, actual campeón interino de la AMB —cetro que se otorga cuando el campeón absoluto, por algún motivo, no puede pelear por su corona y para mantener activa la división— defenderá su cinturón ante Sano, quien es descrito como una gran promesa del boxeo japonés.

En un principio, se tenía previsto que la pelea fuera por el cetro absoluto; no obstante, las negociaciones no prosperaron, aunque tampoco se descarta que puedan llegar a un acuerdo en las próximas semanas.

Así fue anunciada en Japón la pelea entre David 'Medallita' Jiménez y el nipón Ayumo Sano, el 19 de abril en en Kirguistán. (La Nación/Cortesía: Ernesto Sandoval)

“Ayumo Sano es un boxeador japonés que viene invicto. Tiene 23 años y es considerado una joven promesa del boxeo de su país. Mide 1,75 metros, por lo que venimos entrenando desde diciembre y nos tomamos la pelea con mucha seriedad”, manifestó Jiménez.

Medallita explicó que ha venido trabajando en el desarrollo de fuerza y potencia en sus entrenamientos, así como en la resistencia aeróbica para soportar los 12 asaltos.

“Queremos terminar rápido la pelea, ganar con contundencia, porque vamos a pelear en su casa y no debemos correr riesgos. La idea es hacerlo lucir mal y que nuestro boxeo sea el que salga a relucir. Ahora solo queda afinar detalles, ya que estamos a solo ocho semanas del combate”, explicó Jiménez.

El peleador brumoso enfatizó que han disputado más de 100 asaltos con sparrings, por lo que se siente muy confiado. Además, indicó que deberán enfocarse en la disminución de carbohidratos para estar listos para la pelea.

“A todo el pueblo de Costa Rica le podemos asegurar que todo mi equipo de trabajo está concentrado en llegar con la mejor preparación para ese combate, con la seriedad y disciplina que siempre nos han caracterizado. Verán a un Medallita muy explosivo y contundente, y esperamos hacer un gran combate”, añadió.

Ernesto Sandoval, mánager de Medallita Jiménez, indicó que Fight Club Promotions está coordinando un campamento en México para la preparación de su boxeador, por lo que esperan cosechar los frutos de semanas muy intensas de negociación.

Jiménez tiene un palmarés de 18 victorias, 12 de ellas por nocaut, y una derrota. Por su parte, Sano registra 11 triunfos, cinco por la vía rápida, y un empate.