David ‘Medallita’ Jiménez pondrá en juego, una vez más, su cinturón en Kirguistán

El boxeador costarricense David ‘Medallita’ Jiménez ya tiene fecha y rival para volver al cuadrilátero en Asia

Por Juan Diego Villarreal
David Medallita Jiménez Pelea el 19 de abril en la ciudad de Bishkek, capital de Kirguistán. Ayumo Sano, japonés 26 de febrero del 2026 Cortesía: Ernesto Sandoval
David 'Medallita' Jiménez volverá a pelear en Bishkek, capital de Kirguistán, donde en julio del 2025 se impuso por nocaut al mexicano-japonés Kenbun Torres. (La Nación/Cortesía Ernesto Sandoval)







David ‘Medallita’ JiménezAyumo SanoPelea en Bishkek, capital de Kirguistán
