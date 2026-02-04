David ‘Medallita’ Jiménez está muy cerca de cumplir su máximo sueño

David Medallita Jiménez y su grupo de trabajo, derrotaron en su última pelea al mexicano-japonés Kenbun Torres, en la Arena Bishkek, capital de Kirguistán, el 20 de julio pasado.

El boxeador costarricense David Medallita Jiménez, campeón mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en las 115 libras, intensifica sus entrenamientos de cara a una de las peleas más importantes de su carrera deportiva.

Medallita, oriundo de Cartago, viene trabajando bajo la supervisión de Fight Club Promotions, con la mira puesta en lo que será un 2026 lleno de grandes oportunidades dentro del boxeo internacional, según indicó el promotor Ernesto Sandoval.

“El 2026 empezó con buenas noticias para Medallita. Estamos muy cerca de concretar una pelea por un título mundial. La sede donde podría llevarse a cabo el combate y el rival son aspectos que aún debemos definir. El gran objetivo del equipo es finiquitar todos los detalles”, comentó Sandoval.

De acuerdo con el empresario boxístico, Fight Club Promotions estuvo presente en diciembre en la Convención Anual de la Asociación Mundial de Boxeo, realizada en la ciudad de Orlando, Estados Unidos, donde se iniciaron negociaciones formales con el objetivo de abrir el camino para que el cartaginés tenga su gran oportunidad.

“En los próximos días esperamos poder llegar a un acuerdo. Consideramos que la pelea debe realizarse en el primer semestre del año o incluso antes. Son pocos detalles los que nos separan de confirmar la firma de los contratos. Confiamos en que David Jiménez pueda darle, por primera vez, un título mundial varonil al pueblo de Costa Rica”, expresó Sandoval.

La pelea se estaría realizando en Asia Central, aunque el país, la fecha y el rival aún deben confirmarse, ya que se trataría de un combate por el cetro absoluto.

Actualmente, el púgil cartaginés trabaja en suelo costarricense junto a su equipo, enfocado en el fortalecimiento de su preparación física y en el afinamiento de detalles clave, mientras se comienza a estructurar lo que será su próximo campamento de entrenamiento.

David, como es su costumbre, se concentra en una de sus principales fortalezas a lo largo de su carrera: una condición física envidiable que le permite sostener combates de alta exigencia, respaldada por disciplina, constancia y un trabajo integral junto a su equipo.

“Ni siquiera las bajas temperaturas de los últimos días en su natal Cartago han podido detener a Medallita. Él sabe que tiene que estar listo para pelear cuando todo esté firmado y por esa razón se mantiene trabajando fuertemente junto a su esposa, Daniela Cubillo, quien es su mano derecha en la preparación”, añadió Sandoval.

La última pelea de Medallita fue el pasado 20 de julio, cuando derrotó por nocaut al mexicano-japonés Kenbun Torres en la Arena Bishkek, capital de Kirguistán.

Jiménez, boxeador de Fight Club Promotions, ostenta el título mundial interino de la AMB y cuenta con un récord de 18 peleas ganadas, 12 de ellas por nocaut, y una derrota. En el boxeo, esos títulos mundiales interinos son un paso previo para poder optar por el título absoluto.