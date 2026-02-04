Puro Deporte

David ‘Medallita’ Jiménez está muy cerca de cumplir su máximo sueño

David ‘Medallita’ Jiménez y la empresa Fight Club Promotions negocian una pelea en Asia; la más importante para el boxeador

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
David Medallita Jiménez Derrotó por nocaut al mexicano-japonés Kenbun Torres en la Arena Bishkek, capital de Kirguistán.. Staff de trabajo 4 de febrero del 2026 Cortesía: Fight Club Promotions
David Medallita Jiménez y su grupo de trabajo, derrotaron en su última pelea al mexicano-japonés Kenbun Torres, en la Arena Bishkek, capital de Kirguistán, el 20 de julio pasado. (La Nación/Cortesía: Fight Club Promotions)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
David Medallita JiménezFight Club PromotionsErnesto Sandoval
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.