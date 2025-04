Por estas razones Saprissa llega muy fortalecido y se convierte en una seria amenaza para Cartaginés

En el Deportivo Saprissa le llevan ganas a Cartaginés. Los morados desean que llegue el sábado próximo para saltar a la cancha y definir la clasificación contra los brumosos.

Es el juego más importante para los saprissistas en el cierre de la primera fase del campeonato. Saprissa y Cartaginés viven una intensa lucha por asegurarse el cuarto puesto rumbo a las semifinales.

LEA MÁS: Paulo César Wanchope hace un llamado urgente a la familia del Saprissa y le da dos noticias

A los brumosos les deben asignar los tres puntos del partido que no disputaron contra Guanacasteca, club al que le revocaron la licencia, por lo que los de la Vieja Metrópoli se presentarán al Estadio Ricardo Saprissa con 34 puntos, dos más que los tibaseños. Por esta razón, el empate en el compromiso del sábado a las 8 p.m. les basta para casi sellar la clasificación.

En Saprissa son conscientes de lo que se juegan, pero tienen motivos de sobra para pensar que llegarán muy fortalecidos al partido.

A favor de los morados

De los últimos 15 puntos disputados, Saprissa ganó 13, incluidos dos triunfos de visita contra Sporting y Puntarenas. Los chuchequeros sufrieron frente a los morados la primera derrota como locales.

Desde que Paulo César Wanchope asumió como entrenador morado, el equipo elevó el nivel. De 24 puntos disputados, ganó 17, para un rendimiento del 71%.

En esos ocho partidos dirigidos por Paulo, Saprissa anotó 12 goles, recibió cinco y tuvo cuatro juegos sin permitir anotaciones.

Como local, el conjunto tibaseño no conoce la derrota: disputó 9 partidos, con balance de cinco triunfos y cuatro empates, para un rendimiento del 70%.

“Venimos de una semana muy buena, logramos tres puntos en Puntarenas, en una cancha difícil. Llegamos a Alajuela y queríamos ganar, pero sacamos un punto, y si el sábado hacemos un buen partido, creo que estos puntos nos van a ayudar muchísimo. Ojalá sea una bonita noche y que nuestra afición esté ayudándonos”, dijo Óscar Duarte luego del clásico, donde Saprissa empató 1-1.

Duarte fue una de las dos sorpresas que presentó Paulo César Wanchope en la formación contra la Liga. Duarte fue titular en el centro de la zaga junto a Kendall Waston, mientras que Fidel Escobar jugó en el mediocampo en lugar de Yoserth Hernández. Óscar no fue estelar en el partido en Puntarenas; ingresó en el complemento y jugó 25 minutos.

La otra sorpresa fue Gino Vivi, quien tenía cinco partidos de no salir en la formación estelar.

“Uno trabaja para jugar, y al final hay que respetar las decisiones del técnico y sumar. El último partido me tocó entrar (en Puntarenas), ayudar, y todos debemos estar con la misión de colaborarle al equipo. Si se entra en el once, perfecto; o si no, esperar”, indicó Óscar Duarte.

En las filas del Deportivo Saprissa, los jugadores aseguran que están en ascenso y buscarán contra Cartaginés, dar el paso a la clasificación. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El defensa se mostró optimista con lo que viene, sobre todo el duelo frente a Cartaginés.

“El hecho de cómo hemos afrontado los últimos partidos, el equipo se ha visto muy bien en todas las líneas. Hemos hecho muy bien las cosas, estamos terminando bien el torneo, y lo que nos falta es ganar el sábado y clasificar”, destacó Duarte.

Óscar Duarte fue claro en que si desean clasificar y pelear por el campeonato, deben derrotar a todos los equipos que les hacen falta por jugar.

“Son los que están arriba, y algunos de ellos posiblemente puedan clasificar, entonces hay que ganarles ahora en partidos regulares o, ojalá, metiéndonos en esa fase final”, dijo Óscar Duarte.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.