Paulo César Wanchope hace un llamado urgente a la familia del Saprissa y le da dos noticias

—¿Cuál es su criterio del empate 1 a 1 contra Alajuelense?

—Rescato del funcionamiento el primer tiempo con la pelota, estuvimos mejor que en el segundo. Pero, en términos generales, hablamos del carácter y de controlar el temperamento para ir creciendo en nuestro comportamiento ante la adversidad, ante situaciones que podían darse. Rescato el pundonor y el carácter del equipo, eso es lo que quiero recalcar de este grupo. Seguimos al pie de la lucha, vivos más que nunca.

—¿Ya vuelve Jefferson Brenes?

—Jefferson ya regresa de lleno. Guzmán va más atrás, pero Jefferson y Loría ya estarán de lleno con nosotros, y poco a poco se irán incorporando para ganar dinámica.

—¿Cómo está su equipo?

—Anímicamente vamos creciendo, y lo importante de todo esto es que estamos sacando los resultados, pero sabemos que podemos dar más, somos conscientes. No salgo del todo satisfecho porque sentíamos que podíamos dar más. Al final, es bueno entender que podemos dar más y que tenemos margen de mejora. Ahora, en una situación tensa y de límite, no es fácil.

—¿Cómo visualiza el cierre del campeonato?

—El cierre será tenso, y bueno. Nos gusta disfrutar de la competencia, y como está el campeonato, hemos ido creciendo en cuanto al carácter. Nos hemos concentrado en lo que podemos controlar: en la cancha, el trabajo, el descanso.

—¿Cómo vivió enfrentar a Óscar Ramírez?

—Bien, bien. Contento. Feliz. Estoy feliz de estar en una gran institución, de estar en Saprissa. Él es el DT más ganador de Alajuelense. Nosotros hacemos lo nuestro.

—¿Defensivamente ve el juego que usted quiere?

—Lo veo bien. Sólido. Siempre hay espacio de mejora, pero podemos dar más. Ahora, el nivel de competencia y de atención en cada momento tenso ha sido muy bueno. Los muchachos están respondiendo a la exigencia y eso es importante.

Por otra parte, yo invito a la familia morada este sábado, los necesitamos. Queremos el estadio lleno.

—¿Debe mejorar la conexión entre la zona media y la ofensiva?

—Cuando se ataca es importante la sinergia de todo el equipo, y cuando se defiende también. Para atacar se necesitan buenos movimientos, pero para defender también. Estamos afinando el funcionamiento, pero este equipo está bien, está hecho para grandes cosas.

—¿En el fútbol de Costa Rica se pueden aplicar dinámicas del balompié de Europa?

—A veces vemos fútbol internacional y pensamos que acá no se puede. Me dicen que yo me tengo que “tropicalizar”, pero en Europa vemos equipos que reducen espacios, que se tiran atrás si es necesario. Cuando lo hacen ellos, está bien; pero acá sería crítica. Si se reducen espacios, debemos salir en velocidad. También debemos buscar la tenencia del balón.