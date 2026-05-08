Polémica enciende partido que definió el descenso en el fútbol femenino: esto dicen en Chorotega y Moravia

Chorotega festeja con esta imagen su permanencia en la Primera División.

Aparte de que las leonas de Liga Deportiva Alajuelense perdieron su invicto y que Dimas Escazú se convirtió en el último clasificado al “Final Four”, la última fecha de la fase regular del Torneo de Clausura de la Liga Premier Femenina desencadenó toda una polémica en el partido donde se definió el equipo descendido.

Chorotega venció 1-2 a Moravia en el Estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas. Con eso, las pupilas de Paul Mayorga se marchan a la Segunda División. En la tabla acumulada, las nicoyanas registraron 17 puntos, dos unidades más que las moravianas.

“El resultado no fue el que soñábamos y el dolor es enorme, pero hay algo que jamás cambiará: el orgullo de defender este escudo hasta el último minuto.

”Gracias a nuestras jugadoras, cuerpo técnico, patrocinadores y afición por acompañarnos en cada batalla, en cada grito y en cada momento de esta temporada”, publicó Moravia en su cuenta de Facebook.

Ahí mismo señaló que perder una categoría duele, pero jamás les quitará la identidad, la lucha y el amor por los colores.

“ADM no se termina hoy. ADM se levanta. Y tengan claro algo: volveremos más fuertes”, prometió este equipo de fútbol femenino.

La polémica alrededor del partido de la verdad estalló cuando Chorotega publicó en su perfil de Facebook una queja pública.

“Es inaceptable que las jugadoras después de realizar un viaje de aproximadamente siete horas, lleguen a encontrar instalaciones en condiciones deficientes: baños sucios, sin agua potable y sin las condiciones mínimas de higiene y dignidad necesarias para atender sus necesidades básicas”, afirmó Chorotega en su pronunciamiento.

Ahí mismo, ese club indicó que el fútbol femenino merece respeto, organización y condiciones adecuadas para la competencia.

“No se puede hablar de crecimiento deportivo mientras las protagonistas deben enfrentar este tipo de situaciones que atentan contra su bienestar, salud y rendimiento”, agregó Chorotega.

A raíz de eso, Moravia se sacudió y también lo hizo a través de un comunicado oficial.

“La situación relacionada con la interrupción del servicio de agua fue un inconveniente ajeno a nuestra institución y corresponde exclusivamente a la administración del estadio, la cual afectó por igual a ambos equipos presentes en el encuentro”, detalló Moravia.

El equipo que se marchó a la Segunda, indicó que desde el momento en que se presentó esta situación inesperada, AD Moravia “actuó de manera inmediata y responsable” para salvaguardar el bienestar de todas las jugadoras, cuerpo técnico y personal presente, incluyendo al equipo visitante.

Detalló que como medida de contingencia, se facilitaron garrafones de agua y se brindó apoyo logístico dentro de las posibilidades reales existentes en ese momento.

“Asimismo, es importante aclarar que, previo al inicio del partido, el servicio de agua ya había dio restablecido, permitiendo que las jugadoras del equipo visitante pudieran hacer uso normal de las instalaciones y contar con acceso al agua antes del desarrollo del encuentro.

”Rechazamos categóricamente cualquier intento de señalar a nuestra institución como responsable directa de una situación operativa que no dependía de AD Moravia y que, además, fue atendida con sentido humano, respeto y responsabilidad deportiva”, sentenció este club.

Moravia resalta que ha sido, es y seguirá siendo una institución comprometida con el crecimiento, dignificación y fortalecimiento del fútbol femenino costarricense.

“Precisamente, por ese compromiso, consideramos injusto que se pretenda desinformar o generar una narrativa parcial omitiendo las acciones tomadas para proteger a las protagonistas del espectáculo.

”Entendemos la molestia generada por una situación incómoda; sin embargo, también creemos que la verdad debe comunicarse de forma completa, objetiva y responsable”, recalcó Moravia.

Finalmente, apuntó que el fútbol femenino merece mejores condiciones; pero también respeto hacia las instituciones, personas y esfuerzos que se hacen día a día, luchando por sostener y hacer crecer este deporte, a pesar de múltiples limitaciones.

Chorotega se queda en Primera División, Moravia descendió y el partido en el que se dictó la sentencia no faltó la polémica, debido a lo que pasó en el Estadio Ernesto Rohrmoser.