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Polémica enciende partido que definió el descenso en el fútbol femenino: esto dicen en Chorotega y Moravia

Chorotega difunde una queja pública y Moravia responde ante lo ocurrido en el Estadio Ernesto Rohrmoser

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Por Fanny Tayver Marín
Chorotega festeja con esta imagen su permanencia en la Primera División.
Chorotega festeja con esta imagen su permanencia en la Primera División. (Facebook Chorotega/Cortesía)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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