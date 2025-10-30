Puro Deporte

Polémica en Brasil: ponen en venta el estadio Maracaná para pagar una deuda

Brasil estudia vender el estadio Maracaná en $370 millones para pagar una deuda estatal. La decisión será votada en Río de Janeiro

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Río de Janeiro busca vender el Maracaná como parte de un plan para pagar una deuda millonaria en 2026.







