Pochettino sueña con una sorpresa de Estados Unidos en el Mundial y pide acabar con la ‘arrogancia’ en el fútbol

Pochettino cree que Estados Unidos puede sorprender en la Copa del Mundo, aunque advierte que todavía está lejos de las selecciones históricas.

Mauricio Pochettino considera que Estados Unidos tiene condiciones para sorprender en la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, advirtió que el país todavía enfrenta retos importantes para competir al nivel de las principales potencias futbolísticas.

A un día del debut de la selección anfitriona en el Mundial, el técnico argentino afirmó que existe una percepción equivocada sobre la posición de Estados Unidos en el fútbol internacional. Según explicó al diario británico The Guardian, el liderazgo deportivo del país en disciplinas como baloncesto, béisbol o hockey no se traslada automáticamente al fútbol.

“Existe la idea errónea de que ‘Soy Estados Unidos. Soy el número uno, el país más grande y mejor del mundo’. En baloncesto, hockey o béisbol, eso podría funcionar. En fútbol, ​​compites contra más de cien años de historia de países como Argentina, Brasil, Inglaterra y España”, afirmó.

El entrenador señaló que selecciones como Argentina, Brasil, Inglaterra y España cuentan con más de un siglo de tradición futbolística. Por esa razón, considera que el desarrollo de una cultura competitiva sólida requiere tiempo.

Pochettino asumió el mando de Estados Unidos tras su salida del Chelsea. Indicó que dirigir a una selección anfitriona en una Copa del Mundo representó uno de los mayores desafíos de su carrera.

El técnico explicó que la oportunidad de disputar un Mundial en casa influyó de forma decisiva en su elección. También señaló que el proyecto le permitió salir de su zona de confort profesional.

Para el argentino, el crecimiento del fútbol en Estados Unidos es evidente. No obstante, considera que el país todavía necesita fortalecer su vínculo cultural y emocional con este deporte.

Como ejemplo, comparó la realidad estadounidense con la argentina. Indicó que en Argentina los niños suelen recibir un balón de fútbol desde edades tempranas, mientras que en Estados Unidos predominan otros deportes como el béisbol, el baloncesto o el fútbol americano.

Pochettino también destacó la influencia de Lionel Messi desde su llegada al Inter Miami. Según afirmó, la presencia del campeón del mundo fortaleció la credibilidad de la Major League Soccer (MLS).

El entrenador sostuvo que los futbolistas de la liga ahora compiten contra uno de los jugadores más importantes de la historia. A su criterio, ese escenario aumenta la confianza de los jugadores y acelera el crecimiento del fútbol en el país.

Desde su llegada al combinado nacional, el técnico trabajó en cambios relacionados con la mentalidad competitiva del grupo.

El técnico explicó que encontró futbolistas acostumbrados a participar en los partidos, pero no necesariamente a desarrollar la cultura competitiva que caracteriza a las selecciones con mayor tradición.

Según detalló, el cuerpo técnico transmitió a los jugadores la diferencia entre jugar y competir. También consideró que algunas ligas estadounidenses no castigan el fracaso deportivo con la misma intensidad que ocurre en el fútbol internacional.

El seleccionador además se refirió a la situación que rodeó al capitán Christian Pulisic, quien quedó fuera de la Copa Oro tras diferencias relacionadas con la planificación física.

Sin mencionar directamente al delantero, Pochettino afirmó que una de sus prioridades consistió en consolidar un grupo comprometido con el proyecto colectivo. Indicó que todos los integrantes deben avanzar en la misma dirección.

El sueño de impulsar el fútbol estadounidense

A pesar de los desafíos, él considera que la Copa del Mundo 2026 representa una oportunidad histórica para consolidar el crecimiento del fútbol en Estados Unidos.

El técnico recordó que creció en una pequeña localidad de la provincia argentina de Santa Fe. Durante su infancia observó la conquista de Argentina en el Mundial de 1978. En aquel momento no imaginó que algún día dirigiría a una selección anfitriona en una Copa del Mundo.

Ahora ve el torneo como una posibilidad para impulsar una nueva generación de futbolistas y acelerar la evolución del deporte en el país.

Pochettino aseguró que nunca tuvo un llamado sueño americano. Explicó que primero persiguió sueños vinculados con Argentina, España e Inglaterra. Sin embargo, considera que el concepto estadounidense se basa en creer que todo es posible, una idea que también aplica al fútbol cuando se busca alcanzar objetivos que parecen inalcanzables.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.