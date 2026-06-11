Puro Deporte

Pochettino sueña con una sorpresa de Estados Unidos en el Mundial y pide acabar con la ‘arrogancia’ en el fútbol

El técnico explica por qué el talento y la inversión no bastan para competir con las grandes potencias del fútbol

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Pochettino cree que Estados Unidos puede sorprender en la Copa del Mundo, aunque advierte que todavía está lejos de las selecciones históricas.
Pochettino cree que Estados Unidos puede sorprender en la Copa del Mundo, aunque advierte que todavía está lejos de las selecciones históricas. (JAMIE SQUIRE/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMundial 2026Estados UnidosMauricio Pochettino
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.