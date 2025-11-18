Mauricio Pochettino dice que hay una falta de respeto contra Miguel ‘Piojo’ Herrera

Mauricio Pochettino, técnico de la Selección de Estados Unidos, salió en defensa de Miguel “Piojo”, Herrera, y señaló que hay una falta de respeto muy grande de los medios de comunicación.

El estratega de los estadounidenses, afirmó que escuchó la conferencia de prensa que ofreció el “Piojo”, luego de la derrota de la Selección de Costa Rica de visita contra Haití, en Curazao y cuestionó la forma en que lo criticaron.

En sus declaraciones, Pochettino, también se refirió a Javier Aguirre, seleccionador de México, quien fue cuestionado por la prensa de su país, por el empate 0-0 como local, en el amistoso contra Uruguay.

“Hoy en día hay una falta de respeto muy grande hacia nosotros los profesionales. He visto la rueda de prensa de Costa Rica con el ‘Piojo’ Herrera. He visto también en México, su entrenador Javier Aguirre, nominado a mejor técnico del mundo y aun así nadie está contento”, indicó Pochettino en conferencia de prensa.

'HAY UNA FALTA DE RESPETO MUY GRANDE HACIA NOSOTROS LOS PROFESIONALES' 😡



Mauricio Pochettino 🇺🇸 DEFIENDE a Javier Aguirre 🇲🇽y a Miguel Herrera 🇨🇷 de las CRÍTICAS de la PRENSA y AFICIÓN. pic.twitter.com/tSIdrBltoc — TJ Sports (@TJSportsMX) November 18, 2025

“Ganas partidos, pero siempre te buscan algo, hay una gran falta de respeto a los profesionales. Cualquiera hoy puede opinar, decir cosas que no tienen validez, pero que hacen mucho ruido en las redes sociales”, afirmó en conferencia de prensa.

El entrenador argentino, actualmente en preparación para dirigir al cuadro de las ‘Barras y las Estrellas’ en la Copa del Mundo de 2026, añadió además que hoy en día muchas críticas surgen con la intención de obtener mayor aprobación en redes sociales.

“Hoy en día a través de las redes sociales se puede fomentar, como siempre decimos, están los followers que te aman y los followers que te odian, los haters y demás y eso hace ruido y parece que es un montón y no es tan así“, dijo el estratega de Estados Unidos.

Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, ha recibido apoyo de algunos periodistas mexicanos y ahora de Mauricio Pochettino, por las críticas que le hace la prensa de Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)

Pochettino profundizó en su postura y afirmó además que si ocupan esos puestos se debe a logros consolidados mediante su trayectoria.

“Lo que nosotros hacemos yo creo que hay que tener un poquito más (de respeto), me parece, si estamos aquí es por algo, no es que nadie nos ha regalado estar sentado en frente de un equipo nacional como Estados Unidos o en selecciones como Uruguay, Marcelo (Bielsa) o México o Costa Rica, al final todos tenemos nuestro bagaje, nuestra experiencia y que no es tan fácil", dijo.