Puro Deporte

Mauricio Pochettino dice que hay una falta de respeto contra Miguel ‘Piojo’ Herrera

El técnico de la Selección de Estados Unidos dijo que cualquiera critica sin respetar la carrera de los entrenadores

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Mauricio Pochettino, técnico de la Selección de Estados Unidos, salió en defensa de Miguel “Piojo”, Herrera, y señaló que hay una falta de respeto muy grande de los medios de comunicación.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mauricio PochettinoMiguel Piojo HerreraSelección de Costa RicaMundial 2026
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.