Pique caliente entre Jafet Soto y Erick Lonis: excapitán de Saprissa responde a las indirectas del rojiamarillo

Jafet Soto, presidente de Herediano, lanzó indirectas luego de lograr el título 32 con los rojiamarillos. No dio nombres, pero sus dardos iban dirigidos hacia Erick Lonis, dirigente de Saprissa.

“Algunos dicen que no jugué nunca y no hice nada como jugador. Pero bueno, ¿qué importa? Eso no me importa. Porque hay que escucharlos; lamentablemente hay que escucharlos en un programa los domingos a las 8. Entonces, mejor no digo nada. Dichosamente no jugué, Dios libre hubiera jugado, hermano”, dijo Jafet en la gramilla del Estadio Carlos Alvarado.

“Muchos creen que con estar aquí seis meses y por haber jugado fútbol ya pueden dirigir instituciones importantes de Costa Rica, solo porque jugaron fútbol, pero no es así. Puedo decir que como dirigente he ganado lo que me da la gana, lo que me da la gana, y no solo como dirigente: como entrenador he ganado lo que me da la gana”, aseguró Jafet.

Jafet Soto lanzó fuertes indirectas

Previo a arrancar su programa Deporte Más en Canal 7, Lonis dio su posición en una transmisión en vivo en Facebook en la que tampoco aludió directamente a Jafet Soto, pero es claro que las pedradas iban hacia el jerarca florense.

Erick Lonis junto a José Francisco Porras, minutos antes de iniciar el partido de la final entre Herediano y Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Yo, en la derrota y en la victoria, siempre he sido igual, respetuoso y no me comparo con nadie, no tengo por qué hacerlo y no voy a entrar en ese tema. Hemos hecho un gran trabajo, considerando cómo encontramos este equipo hace meses: hemos jugado cuatro finales en ocho meses, después de una crisis enorme deportiva y financiera de la institución. No es fácil”, expresó Lonis, quien aclaró que no va a caer en las provocaciones.

“Si algunos creen que al insultarme van a lograr algo, no, porque yo soy un profesional. He tenido mucho éxito, no solo en el fútbol, sino en otras áreas, pero no vivo de eso. Pueden poner lo que quieran, pueden opinar lo que quieran, pero yo sé la persona que soy y no voy a entrar en esos temas. Deberían disfrutar más de su éxito, porque el éxito es muy efímero y cada uno refleja lo que es en estos momentos, tanto en la pérdida como en la victoria. No voy a entrar en esos temas. Me gusta ser tan importante para alguna gente”, destacó Lonis.

Erick agregó que no es justificación, que debieron ganar y pasar, pero no se va a comparar con nadie.

“Yo sé muy bien qué tipo de persona soy, qué responsable soy, sé cómo me he comportado en la victoria y en la derrota de igual forma. Eso no me hace más ni menos, ni mejor ni peor. No voy a entrar en esos temas; ya si alguien quiere meterse en esos temas y en esas cosas, o siente que soy más importante que el triunfo en ese momento, ya es una cuestión de cada quien”, mencionó Erick Lonis.

Para el excapitán de Saprissa, cuando se pierde hay que dar reconocimiento al rival y puso un ejemplo del baloncesto de la NBA.

“Como Anthony Edwards, quien le dio reconocimiento a los Spurs de San Antonio, hay que reconocer al rival. Ahora, sobre las vulgaridades, las comparaciones, ponerme a pelear con dirigentes, eso yo no lo voy a hacer, yo soy un profesional. He sido muy exitoso, muy educado, pero yo en mi vida he dado alma, vida y corazón por el fútbol de este país y yo creo que cada uno se comporta en la victoria y en la derrota de forma diferente”, resaltó Erick Lonis.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.