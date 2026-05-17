Fútbol

Jafet Soto celebra y lanza fuerte dardo a un ‘programa de TV de los domingos’

Jafet Soto, presidente del Herediano, aprovechó los festejos para cuestionar los supuestos señalamientos en su contra de un programa de televisión

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Por Steven Torres
Herediano vs. Saprissa
Jafet Soto celebra la obtención del título 32. Fiel a su estilo, festejó disparando fuerte, en este caso contra un programa de televisión. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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