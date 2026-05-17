Jafet Soto celebra y lanza fuerte dardo a un ‘programa de TV de los domingos’

Jafet Soto celebra la obtención del título 32. Fiel a su estilo, festejó disparando fuerte, en este caso contra un programa de televisión.

El presidente del Herediano, Jafet Soto, tiró un dardo a un programa deportivo luego de la obtención del título 32 en la final ante Saprissa.

Soto indicó: “Yo me quedé callado porque sabía el trabajo que se estaba haciendo desde mi punto de vista deportivo, aunque algunos dicen que no jugué. Algunos dicen que no jugué nunca y no hice nada como jugador”.

Luego añadió: “Pero bueno, ¿qué importa? Eso no me importa. Porque hay que escucharlos; lamentablemente hay que escucharlos en un programa los domingos a las 8. Entonces, mejor no digo nada. Dichosamente no jugué, Dios libre hubiera jugado, hermano”.

Aunque no lo mencionó directamente, Soto podría estarse refiriendo al programa de Erick Lonis, Deporte+, que se transmite precisamente los domingos en ese horario en canal 7.

No obstante, Jafet también tuvo palabras de agradecimiento para la televisora oficial del Team, FUTV. “El apoyo que nos han dado en diferentes momentos para nosotros es muy importante. Es de bien nacido ser agradecido y, la verdad, es que estoy muy agradecido y muy contento con el trato”.