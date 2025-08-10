Puro Deporte

Piloto de Nascar se rompe la clavícula al caer mientras celebraba su triunfo

Es común que los pilotos de Nascar se suban al techo del vehículo a celebrar, pero esta vez algo salió muy mal

Por AFP

La estrella emergente de la Nascar, Connor Zilisch, se fracturó la clavícula el sábado, según él mismo contó, tras una espectacular caída desde el techo de su coche, al que se había subido para celebrar su victoria.








Connor ZilischNascarAutomovilismo
