Piloto costarricense volverá a la pista este fin de semana en el Campeonato Italiano de Fórmula 4

El piloto costarricense Evan Michelini tiene programado competir en las siete fechas del Campeonato de Fórmula 4 que se corre en Italia.

El piloto costarricense Evan Michelini disputará la segunda fecha del Campeonato Italiano de Fórmula 4 este sábado 23 y domingo 24 de mayo en el circuito del Autodromo Vallelunga, ubicado a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de Roma.

Será una nueva oportunidad para el piloto nacional, quien disputará las siete fechas de la temporada 2026, la cual inició el 10 de mayo en Misano, donde finalizó en la sétima posición. Mientras tanto, en la segunda largada sufrió un choque que lo envió al último lugar.

Michelini tiene varias semanas entrenando en Vallelunga y esta será una nueva oportunidad para continuar sumando experiencia y consolidando su crecimiento dentro del automovilismo europeo.

“Estamos completamente enfocados en Vallelunga y en aprovechar al máximo cada salida a pista. El campeonato apenas comienza y sabemos que todavía queda muchísimo camino por recorrer”, comentó Michelini previo a la competencia, mediante un comunicado de prensa de MA Comunicación.

Para esta temporada, Michelini compite con el equipo liderado por Marco Antonelli, padre del piloto de Fórmula 1 Kimi Antonelli. Precisamente, durante la fecha inaugural en Misano, el costarricense tuvo la oportunidad de compartir con Kimi dentro del paddock, en medio del ambiente competitivo que rodea una de las categorías formativas más importantes del automovilismo europeo.

El Campeonato Italiano de Fórmula 4, del 2026, continuará su calendario en algunos de los circuitos más emblemáticos de Italia.

Tras la parada de este fin de semana en Vallelunga, la temporada visitará Autodromo Nazionale Monza el 20 y 21 de junio; Mugello Circuit el 25 y 26 de julio; Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari el 5 y 6 de setiembre; regresará a Misano el 19 y 20 de setiembre; y concluirá nuevamente en Mugello el 24 y 25 de octubre, completando así el calendario de la temporada.