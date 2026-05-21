Puro Deporte

Piloto costarricense volverá a la pista este fin de semana en el Campeonato Italiano de Fórmula 4

El piloto costarricense competirá en la segunda fecha del Campeonato de Fórmula 4, en el circuito de Vallelunga, Italia

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Por Juan Diego Villarreal
Evan Michelini Campeonato de Fórmula 4 Circuito Vallelunga, Italia 20 de mayo del 2026 Fotografía: MA Comunicación
El piloto costarricense Evan Michelini tiene programado competir en las siete fechas del Campeonato de Fórmula 4 que se corre en Italia. (Fotografía: MA Comunicación/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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