Piloto costarricense sueña con subir al podio en la Fórmula 4 y ondear la bandera de Costa Rica

Evan Michelini se entrenó en el circuito starcars.com del Parque Viva, durante su estadía en Costa Rica, antes de partir a Italia.

Con 18 años, el piloto costarricense Evan Michelini enfrentará, a partir de este sábado, su segunda fecha oficial en el Campeonato Europeo de Fórmula 4, que se disputará en el histórico circuito de Mugello, en Florencia, Italia.

Luego de alcanzar un quinto y un noveno lugar en su debut en el circuito de Paul Ricard, Francia, en julio pasado —donde demostró gran concentración y un notable nivel de adaptación frente a rivales con mucha más experiencia en monoplazas—, espera dar la sorpresa en territorio italiano.

“Mi primera carrera en Fórmula 4 es algo que recordaré para siempre. Aprendí muchísimo, a pesar de la adrenalina y los nervios. Espero dar el máximo y poder subir al podio con la bandera de Costa Rica. Sería algo inolvidable para mí”, comentó Michelini a La Nación.

Su estreno en la Fórmula 4 sin duda marcó un hito para el automovilismo costarricense, al convertirse en el primer piloto tico en competir oficialmente en el Campeonato Europeo, categoría que reúne a algunas de las promesas más sólidas del automovilismo internacional.

Evan saldrá a la pista tanto este sábado 13 de setiembre como el domingo 14, ya que en cada fecha de la Fórmula se corren dos competencias.

“Son pistas muy técnicas, muy difíciles, y da mucha emoción poder competir en ellas. Son circuitos de alto rendimiento, donde también se han disputado fechas de la Fórmula 1. Todas estas experiencias me llenan el corazón, el alma y me generan una gran emoción”, declaró Michelini.

El piloto compite en la categoría Rookie, siendo uno de los de menor experiencia en la parrilla, pero cuenta con el respaldo del equipo AKM Motorsport, bajo la dirección de Marco Antonelli, padre del piloto de F1 Kimi Antonelli.

“Mi pasión, desde que tengo memoria y desde que estoy muy chiquito, son los carros. Empecé a conducir a los 14 años y ya tengo cuatro años de experiencia. Mientras viajo y en medio de los entrenamientos, recibo clases virtuales para terminar el colegio. Es un gran esfuerzo, pero vale la pena para cumplir mi sueño”, añadió Michelini.

Tras Mugello, el campeonato continuará en Monza (del 24 al 26 de octubre), donde Michelini cerrará su participación en la temporada.

Además, una de las metas del conductor es competir en Las Tres Horas de Costa Rica, el próximo 7 de diciembre, en el circuito starcars.com del Parque Viva.

“Mi primera carrera en el automovilismo fue aquí, en el Parque Viva. Será la segunda vez que participe en Las Tres Horas. Para mí fue una gran escuela y espero volver más fuerte. Correr en casa es una emoción muy grande”, declaró Michelini.