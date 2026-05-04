Periodistas ya tienen sus equipos favoritos para jugar la final; vea cómo votó cada uno

Cartaginés, Liberia, Herediano y Saprissa se dejaron ver. Los cuatro ya actuaron en las semifinales y solo falta el juego de vuelta para determinar quiénes avanzan a la final de la segunda fase del Torneo de Clausura 2026.

Herediano se llevó petróleo de su visita al Estadio José Rafael “Fello” Meza; un solo disparo directo a marco le bastó para derrotar 0-1 a los brumosos y espera sellar el pase a la final en su campo.

Apenas en el minuto 7 del partido, Liberia tuvo contra la pared a Saprissa: le ganaba el encuentro y, al final, cedió el empate 1-1; todo queda para resolverse en la “Cueva”.

Los partidos de vuelta se juegan así: el sábado a las 8 p. m., Herediano recibe a Cartaginés, y el domingo a las 4 p. m., Saprissa es local frente a los pamperos.

¿Qué va a pasar? Por supuesto que se deben jugar los encuentros, pero tras ver la primera pincelada, La Nación hizo un sondeo con periodistas deportivos, quienes se atrevieron a dar un pronóstico.

A 15 periodistas se les hizo la siguiente pregunta: ¿Las series de las semifinales están definidas o la moneda está en el aire?

La gran mayoría, once en total, respondieron que no hay más, que esto ya quedó definido. Tres creen que la moneda está en el aire y uno ve una serie resuelta y la otra sin favorito.

Estefan Monge, de Grupo Extra, Eduardo Castillo de Teletica Radio y Miguel Calderón, de Canal 7, opinaron que la moneda está en el aire en ambas semifinales.

Gerardo Coto, de Canal 13, señaló que Herediano, por haber ganado de visita, liquidará su serie en casa y, en la otra, con el 1-1, no hay favorito.

De los 11 que consideraron que esto está definido, ven en la final de la segunda fase a Saprissa y Herediano.

“Tendremos el clásico del buen fútbol. Cartaginés no va a poder con Herediano en Santa Bárbara y la ‘Cueva’ va a pesar para Liberia”, dijo Fernando Araya, periodista del sitio web de Canal 7.

Anthony Porras, la “Pitón” de Radio Columbia, señaló: “La final será Herediano ante Saprissa. El fin de semana solo terminan el trabajo que ya hicieron en los juegos de ida”.

Christian Sandoval, director de deportes de Teletica Radio, apuntó: “Las dos series están definidas; los dos locales la dejaron ir en casa”.

Para la mayoría de los periodistas consultados, Saprissa y Herediano disputarán la final de segunda fase del Torneo de Clausura 2026. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Daniel Jiménez, del sitio web de Canal 7, expresó que Herediano y Saprissa ya marcaron el rumbo.

“Herediano ganó y es muy fuerte de local y, en la otra serie, Liberia no fue ni la sombra de lo que mostró en la fase regular. Hernán Medford supo leer el partido, hizo cambios en los momentos justos y ese empate es todo de él. No hay vuelta de hoja: Saprissa y Herediano se verán en la final”.

¿Qué pasa si se da lo que dice la mayoría, que tendremos final entre Herediano y Saprissa, abriendo en el campo morado?

Si los tibaseños logran dejar fuera a los florenses, habrá gran final, también contra Herediano, ganador de la primera fase del certamen. Si los rojiamarillos ganan esta primera final, ya son campeones.

Caso contrario, si Cartaginés se sacude, le da vuelta a la serie y elimina a los florenses, enfrentará en la final a Saprissa o a Liberia y, en este escenario, tendremos gran final, porque Herediano tiene ese derecho por terminar líder en la primera ronda.

Así votaron

Las series están definidas

Web de Canal 7: Daniel Jiménez y Fernando Araya.

Teletica Radio: Christian Sandoval, Gustavo López y Andrés González.

Radio Columbia: Anthony Porras.

ESPN: Keishmer Gómez.

Yashin Quesada.com: José Carlos Ríos.

La Nación: Esteban Valverde, Fanny Tayver y Milton Montenegro.

La moneda está en el aire: Estefan Monge, de Grupo Extra, Eduardo Castillo de Teletica Radio y Miguel Calderón, de Canal 7.

Una serie definida y la otra no: Gerardo Coto Cover, cree que Herediano pasa y ve que la moneda está en el aire en el duelo de Saprissa contra Liberia.