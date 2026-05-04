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Periodistas ya tienen sus equipos favoritos para jugar la final; vea cómo votó cada uno

Los juegos de vuelta entre Herediano y Cartaginés y Saprissa contra Liberia se disputan el fin de semana; esto opina la prensa

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Por Milton Montenegro

Cartaginés, Liberia, Herediano y Saprissa se dejaron ver. Los cuatro ya actuaron en las semifinales y solo falta el juego de vuelta para determinar quiénes avanzan a la final de la segunda fase del Torneo de Clausura 2026.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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