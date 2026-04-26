Así están quedando las semifinales del Torneo de Clausura (con fecha y hora de los partidos)

Los resultados de la última fecha del Torneo de Clausura 2026 están configurando los siguientes enfrentamientos en las semifinales: Herediano contra Cartaginés, mientras que Saprissa se vería frente Liberia.
La victoria brumosa 2-0 contra Guadalupe le da a Cartaginés la posibilidad de llegar a 32 puntos.
El triunfo momentáneo de Liberia 1 a 0 ante Alajuelense deja a los guanacastecos con 34 unidades en el tercer puesto.
Así, la tabla tiene a Herediano con 38 puntos en el primer lugar; el segundo es Saprissa con 34, Liberia con 33, los brumosos están con 32.
Los duelos de ida se realizarían de la siguiente forma: el sábado 2 de mayo a las 8 p. m. en el estadio de Fello Meza, Cartaginés contra Herediano; mientras que el domingo a las 4 p. m., en el Edgardo Baltodano, Liberia ante Saprissa.
Los partidos de vuelta se disputarán el fin de semana siguiente.