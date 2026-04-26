Fútbol

Así están quedando las semifinales del Torneo de Clausura (con fecha y hora de los partidos)

Herediano, Saprissa, Liberia y Cartaginés están clasificando a semifinales; vea los emparejamientos

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Por Esteban Valverde
Estos serían los enfrentamientos del duelo semifinales del Clausura 2026.
Estos son los cuatro entrenadores involucrados en las semifinales del Torneo Clausura 2026. (Canva/Canva)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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