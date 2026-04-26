Así están quedando las semifinales del Torneo de Clausura (con fecha y hora de los partidos)

Estos son los cuatro entrenadores involucrados en las semifinales del Torneo Clausura 2026.

Los resultados de la última fecha del Torneo de Clausura 2026 están configurando los siguientes enfrentamientos en las semifinales: Herediano contra Cartaginés, mientras que Saprissa se vería frente Liberia.

La victoria brumosa 2-0 contra Guadalupe le da a Cartaginés la posibilidad de llegar a 32 puntos.

El triunfo momentáneo de Liberia 1 a 0 ante Alajuelense deja a los guanacastecos con 34 unidades en el tercer puesto.

Así, la tabla tiene a Herediano con 38 puntos en el primer lugar; el segundo es Saprissa con 34, Liberia con 33, los brumosos están con 32.

Los duelos de ida se realizarían de la siguiente forma: el sábado 2 de mayo a las 8 p. m. en el estadio de Fello Meza, Cartaginés contra Herediano; mientras que el domingo a las 4 p. m., en el Edgardo Baltodano, Liberia ante Saprissa.

Los partidos de vuelta se disputarán el fin de semana siguiente.