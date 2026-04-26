Puntarenas vs. Saprissa: dónde ver a los morados en su intento por cerrar con victoria

Saprissa requiere ganar para conservar el segundo lugar y cerrar en casa la semifinal

Por Milton Montenegro
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La primera fase del Campeonato de Clausura llegó a su fin; esta tarde concluyen las 18 fechas para dar paso a las semifinales, donde Saprissa aseguró el pase, pero esto no quiere decir que la jornada no tenga interés para los morados.








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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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