Puntarenas vs. Saprissa: dónde ver a los morados en su intento por cerrar con victoria

La primera fase del Campeonato de Clausura llegó a su fin; esta tarde concluyen las 18 fechas para dar paso a las semifinales, donde Saprissa aseguró el pase, pero esto no quiere decir que la jornada no tenga interés para los morados.

Saprissa tiene 31 puntos y se ubica en el segundo lugar, seguido de Liberia, que posee 30, y Cartaginés, con 29. Esto quiere decir que, para mantenerse en el segundo puesto, los morados deben salir con la victoria de Puntarenas, porque, en caso de empatar o perder, y ante una victoria de liberianos o incluso brumosos, podrían ser desplazados al tercer lugar.

Saprissa con todo Copiado!

En Saprissa, el discurso es que deben finalizar segundos para cerrar la semifinal en casa.

“A Puntarenas vamos a ir con todo, tenemos que asegurar ese segundo lugar; es importante para cerrar las semifinales en casa”, afirmó Hernán Medford en la conferencia de prensa, luego de la victoria por goleada contra Guadalupe.

Dónde ver el partido Copiado!

Saprissa se impuso 5-0 ante los guadalupanos y los envió a Segunda División. En ese juego, Hernán Medford se convirtió en el sétimo técnico que rompe la barrera de los 700 goles registrados con sus equipos dirigidos, llegando a 701. Lo superan Marvin Rodríguez, con 996 en los equipos que dirigió; Juan Luis Hernández, con 779; Johnny Chaves, con 776; Antonio Moyano, con 731; Carlos Watson, con 729; y Orlando de León, con 720. Estadística suministrada por Gerardo Coto Cover.

El juego entre porteños y morados inicia a las 4 p. m., y usted puede verlo por la señal de Tigo Sports o seguir el pulso de las acciones en este en vivo de La Nación.

💜 HOY JUEGA SAPRISSA 💜



⚽️ vs Puntarenas FC 🕧 4 p.m. 📍Lito Pérez pic.twitter.com/mIdPm1iL5a — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) April 26, 2026

Regresa Mariano Copiado!

Para este duelo, los morados recuperan a su capitán, Mariano Torres, quien no estuvo en el compromiso pasado debido a la acumulación de cinco amarillas; sin embargo, por el mismo motivo, no contarán con Kendall Waston ni Gerald Taylor.

Por el lado de Puntarenas, César Alpízar, técnico del equipo, aseguró que deben salir a la cancha a ganar, comportarse como profesionales y luchar por la victoria. Al timonel no le gustó lo que mostró su escuadra en la derrota ante la Liga; indicó que fue un equipo desdibujado y espera otra versión frente a los morados.

“Es complicado cerrar el torneo de la manera en que estamos cerrando; he resaltado la resiliencia del equipo, pero no se nos dieron las cosas en el último partido”, dijo Alpízar, luego del choque que perdieron 5-2 ante los manudos.

El balance Copiado!

Puntarenas llega al juego con Saprissa con ocho partidos sin conocer la victoria. La última vez que ganaron fue el 28 de febrero, 2-0, precisamente ante la Liga; pero después sumaron seis derrotas y dos empates. Los últimos tres compromisos como locales los perdieron frente a Sporting, Herediano y Liberia.

De los últimos 10 encuentros entre Puntarenas y Saprissa, los morados registran siete triunfos, dos empates y solo una victoria de los chuchequeros. De los últimos cuatro juegos en Puntarenas, los morados ganaron tres y los porteños uno.

El árbitro Copiado!

El juego de esta tarde lo dirigirá Steven Madrigal, quien tendrá como asistentes a Félix Quesada y Fabián Baltodano. El secretario arbitral será Brandon Ortega. Yazid Monge será el encargado del VAR y William Matus, el árbitro AVAR.

Steven Madrigal será el encargado de dirigir el partido en el Estadio. Miguel Lito Pérez, entre Puntarenas y Saprissa.

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