Puro Deporte

¿Periodistas reciben pagos de los clubes? Esto opinan Kristian Mora, Kevin Jiménez, Christian Sandoval y Gustavo López

Kristian Mora y Erick Lonis pusieron sobre la mesa el tema de los supuestos pagos a periodistas

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

La polémica está servida: hay periodistas deportivos que reciben pagos de clubes, dirigentes y representantes de jugadores. Así lo denunció Kristian Mora, director de Deportes de Tigo Sports, quien encontró en Erick Lonis y Juan Carlos Rojas respaldo a sus palabras.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Erick LonisPrensa deportivaCosta Rica
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.