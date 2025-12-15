¿Periodistas reciben pagos de los clubes? Esto opinan Kristian Mora, Kevin Jiménez, Christian Sandoval y Gustavo López

La polémica está servida: hay periodistas deportivos que reciben pagos de clubes, dirigentes y representantes de jugadores. Así lo denunció Kristian Mora, director de Deportes de Tigo Sports, quien encontró en Erick Lonis y Juan Carlos Rojas respaldo a sus palabras.

“Se están dando situaciones en nuestro fútbol, a nivel de dirigencia y periodismo, muy graves. Estamos entrando en una etapa en la que, lamentablemente, a algunos comunicadores les están pagando para hablar a favor o en contra, y lo peor es que ya se están ofreciendo dineros por callar. Dicen que ‘te mandamos esto y dejas a este personaje tranquilo’. Lamentablemente, hay una parte dirigencial de nuestro país que cree que son los dueños de todo y pueden manejarlo todo: equipos, jugadores, medios, periodistas, reglamentos, todo”, aseguró Mora.

En su programa Deporte Más CR, Lonis afirmó que a él se le vienen encima por el tema de Gustavo Herrera, porque no llegó a Saprissa de la mano de un representante, sino que fue una negociación de club a club.

“Un representante paga a un periodista para que lo tire para arriba, porque usted llega y no rinde”, dijo Lonis.

Pero, ¿en realidad esto sucede? ¿Hay periodistas que reciben pagos de dirigentes? Kristian Mora cree que sí, y esto opinaron Christian Sandoval, Gustavo López y Kevin Jiménez ante consulta de La Nación.

Christian Sandoval: “Yo no puedo hablar por los demás, puedo hablar por mí. No puedo poner las manos en el fuego por nadie, porque no sé cómo están los valores morales, éticos y profesionales de las demás personas. Hablo por mí: tengo 28 años de carrera y me he equivocado como todos, he tenido mis altas y bajas, pero en mi caso tengo que decir que no negocio mis valores morales, éticos y profesionales. A mí nunca nadie ha llegado a insinuarme una cosa de esas”.

Christian Sandoval director de Teletica Radio, dijo que no pone las manos en el fuego por los demás. (Captura /Captura de video)

Kevin Jiménez: “No creería que eso suceda. Siento que Lonis está siendo un poco conspiranoico. He visto que también se enfrasca mucho con representantes, como muy conspiranoico se ha vuelto. Los periodistas nos dedicamos a informar, yo hago eso: informar. Tal vez no trato temas tan picantes y me dedico más a fichajes y movimientos. No sé si Lonis tiene algo con los representantes, como que hay algo contra ellos y no sé si es personal. Vi el encontronazo que tuvo con Anthony Porras y me parece que la pregunta fue normal. Él hace esas interrogantes a todos los clubes; no creo que sea nada en contra de nadie”.

"Siento que Lonis está siendo un poco conspiranoico", dijo Kevin Jiménez. (Instagram/Instagram)

Gustavo López: “No tengo pruebas de pagos, pero sí creo que hay comunicadores (no necesariamente periodistas) que acceden a noticias exclusivas de ciertos equipos, de manera guiada, para favorecer a la fuente que da la información a cambio de beneficios. Creo que sí hay, tanto dirigentes como comunicadores, que se pueden prestar a esa forma antiética de trabajar”.

En una transmisión en Radio Columbia, Leonardo Cordero también se refirió al asunto.

Leonardo Cordero: “Por lo menos yo, desde que soy periodista deportivo, me olvidé de los colores, los guardé en un clóset y soy ahora totalmente imparcial; en esto hay que serlo. Lamentablemente, en el periodismo costarricense últimamente nos estamos encontrando con muchos que son más que aficionados, y puedo dar nombres y apellidos. Se han convertido, lamentablemente, en fanáticos, y ese fanatismo los lleva precisamente a cometer muchos errores en cuanto a comentarios y demás.Y otros que, además, reciben ciertos beneficios de algunos equipos —porque lo tengo claro— que benefician a algunos periodistas para que hablen bien de sus equipos. A mí me trataron de comprar y les dije que no”, dijo Cordero.