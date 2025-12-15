Juan Carlos Rojas y Erick Lonis hacen fuerte denuncia sobre periodistas en Costa Rica

Las palabras de Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, estremecieron el ambiente periodístico deportivo del país. Lonis se unió a las denuncias de comunicadores que afirman encontrarse con periodistas que reciben dinero a cambio de “levantar” o “tirar para abajo” a futbolistas nacionales. Hasta el propio Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, respaldó la denuncia.

“Esto es una realidad que ha venido sucediendo por años. Es una vergüenza que algunos se presten para esto. Lo dijo Kristian Mora el otro día de manera enfática también, así que me alegra que se destape. A veces uno no entiende la poca objetividad de algunos o las mentiras fabricadas, y bueno, la respuesta anda por ahí. Por el bien de la industria, esto se debe limpiar”, escribió Juan Carlos Rojas en su cuenta de X.

En su programa Deporte Más CR, Lonis aseguró que a él se le vienen encima por el tema de Gustavo Herrera, porque no llegó a Saprissa de la mano de un representante, sino que fue una negociación de club a club.

“Un representante paga a un periodista para que lo tire para arriba, porque usted llega y no rinde. ¿Cuántos extranjeros han venido y no les va bien? Una gran cantidad, en todos los equipos. Entonces, a mí me endosaron eso (Gustavo Herrera no rinde), pero porque yo encontré algunas cosas, como representantes pagando a periodistas para tirar a este para arriba y al otro para allá”, indicó Lonis.

"No pagan solo para que no ataquen a algunos, pagan para que ataquen otros"

Erick manifestó que trató el asunto, pero no fue él quien puso el tema sobre la mesa.“Eso lo hablaron otros, fueron otros los que se refirieron a eso, y yo di mi opinión”, afirmó Erick.

“Cuántos jugadores extranjeros han venido, que no juegan y que ganan más, dos veces más de lo que gana el muchacho (Gustavo Herrera), y que los ponen y los quitan. ¿Y por qué solo con uno? Yo he tenido que comerme unas broncas con gente que está acostumbrada a manejarse con periodistas o representantes. La mayoría son buenísimos, la mayoría de periodistas son honrados, pero hay dos o tres que manejan una ‘camarilla’”, afirmó Lonis el domingo anterior en su programa.

Juan Carlos Rojas dijo que hay poca objetividad de algunos periodistas y Lonis afirmó que otros poseen lazos muy estrechos con representantes de los futbolistas. (Mayela López/Mayela López)

Debido a las opiniones de Lonis y del mismo Juan Carlos Rojas, en redes sociales algunos aficionados indicaron que deberían dar los nombres de los periodistas deportivos pagados por dirigentes o representantes de futbolistas.

Kristian Mora, director de Tigo Deportes, fue uno de los que aseguró que hay periodistas que reciben dinero para dar cierto tipo de informaciones. Días atrás, Leonardo Cordero, de Radio Columbia, afirmó que hay algunos que reciben beneficios de equipos para ciertos comunicadores. “Eso lo tengo claro”, resaltó Cordero.

