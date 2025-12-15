Puro Deporte

Juan Carlos Rojas y Erick Lonis hacen fuerte denuncia sobre periodistas en Costa Rica

Erick Lonis desató todo un polvorín al hablar de pagos a comunicadores por medio de jugadores y representantes

Por Milton Montenegro

Las palabras de Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, estremecieron el ambiente periodístico deportivo del país. Lonis se unió a las denuncias de comunicadores que afirman encontrarse con periodistas que reciben dinero a cambio de “levantar” o “tirar para abajo” a futbolistas nacionales. Hasta el propio Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, respaldó la denuncia.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

