Periodista mexicano de TUDN fue arrestado en Sudáfrica mientras transmitía en vivo

Viajó a Sudáfrica como parte de la cobertura que brinda la cadena TUDN a los rivales de la Selección de México, que disputará la Copa del Mundo de 2026.
Sin embargo, medios mexicanos como TUDN y Récord dieron a conocer que el periodista Julio Profe Ibáñez fue detenido la semana pasada por personas armadas, que ingresaron a la habitación, lo que provocó confusión en el reportero, quien alcanzó a cuestionar: “¿Qué está pasando?”, antes de que la transmisión se cortara abruptamente,
Sin embargo, este miércoles la agencia Infobae indicó que Ibáñez habría salido bajo fianza y su proceso lo llevará alejado de prisión. El equipo legal de Televisa, empresa para la que trabaja, ya estaría a cargo de su situación legal.
Según el periodista Fernando Esquivel en su cuenta de “X”, las imágenes del momento en que Julio Profe Ibáñez fue detenido evidencian un posible abuso de la fuerza pública.
La detención de, Ibañez no están claras, aunque versiones no confirmadas indicaron que el reportero habría utilizado un dron en una zona restringida, aunque esta información no ha sido confirmada y no explica el contexto completo del incidente, añade Infobae.
Hasta el momento, ni el propio periodista ni Televisa han emitido una postura pública sobre lo ocurrido, por lo que no hay claridad sobre las causas de la presunta detención ni sobre su estado actual.
México se enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio, en el estadio Azteca al intengrar ambos el Grupo A. Los otros dos equipos que deben enfrentar los aztecas en la primera fase son Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo entre Dinamarca, República Checa, Macedonia del Norte e Irlanda.
Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.
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