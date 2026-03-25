Periodista mexicano de TUDN fue arrestado en Sudáfrica mientras transmitía en vivo

En Sudáfrica hombres armados irrumpieron en el hotel donde se encontraba el reportero de TUDN, Julio Ibáñez, quien estaba cubriendo al próximo rival de México en la Copa del Mundo. Hasta el momento se desconoce su situación. pic.twitter.com/c6RG45JdCr

Viajó a Sudáfrica como parte de la cobertura que brinda la cadena TUDN a los rivales de la Selección de México, que disputará la Copa del Mundo de 2026.

Sin embargo, medios mexicanos como TUDN y Récord dieron a conocer que el periodista Julio Profe Ibáñez fue detenido la semana pasada por personas armadas, que ingresaron a la habitación, lo que provocó confusión en el reportero, quien alcanzó a cuestionar: “¿Qué está pasando?”, antes de que la transmisión se cortara abruptamente,

Sin embargo, este miércoles la agencia Infobae indicó que Ibáñez habría salido bajo fianza y su proceso lo llevará alejado de prisión. El equipo legal de Televisa, empresa para la que trabaja, ya estaría a cargo de su situación legal.

Julio 'Profe' Ibáñez, quien es periodista del canal TUDN de Televisa, fue detenido en Sudáfrica la semana pasada y liberado este miércoles. (Tomado del "X" de TUDN/Tomada "X" de TUDN)

Según el periodista Fernando Esquivel en su cuenta de “X”, las imágenes del momento en que Julio Profe Ibáñez fue detenido evidencian un posible abuso de la fuerza pública.

La detención de, Ibañez no están claras, aunque versiones no confirmadas indicaron que el reportero habría utilizado un dron en una zona restringida, aunque esta información no ha sido confirmada y no explica el contexto completo del incidente, añade Infobae.

Hasta el momento, ni el propio periodista ni Televisa han emitido una postura pública sobre lo ocurrido, por lo que no hay claridad sobre las causas de la presunta detención ni sobre su estado actual.

México se enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio, en el estadio Azteca al intengrar ambos el Grupo A. Los otros dos equipos que deben enfrentar los aztecas en la primera fase son Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo entre Dinamarca, República Checa, Macedonia del Norte e Irlanda.