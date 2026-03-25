La sensación del fútbol mexicano tiene a su gran inspiración en Costa Rica

A sus 22 años, es una de las grandes promesas del fútbol mexicano y fue llamado a la Selección Nacional de su país para los partidos de fogueo ante Portugal, este 26 de marzo, y frente a Rumanía, el 31 de marzo, donde busca un lugar en la lista final para la Copa del Mundo.

Con las Chivas de Guadalajara, Armando “La Hormiga” González ya demostró su aporte goleador, al convertirse en el máximo artillero de la Liga MX durante el Torneo Apertura 2025, con 12 anotaciones. Actualmente suma 21 goles con la camiseta del Chivas.

Este año no ha dejado de sacudir las redes y, precisamente, en un gol en el clásico ante el América de México (1-0), González Alba reveló quién era el jugador que más admiraba, y que actualmente juega en Costa Rica.

El joven delantero festejó aquella anotación con los movimientos del robot, al mejor estilo de Erick Cubo Torres, hoy integrante del Municipal Liberia.

El mexicano Erick "Cubo" Torres es una de las figuras del Municipal Liberia. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Precisamente, el Cubo Torres es una de las figuras con que cuenta el paraguayo José Saturnino Cardozo, para el juego de este miércoles 26 de marzo, ante el Deportibo Saprissa, por el juego de ida de las semifinales del Torneo de Copa, a partir de las 8 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano.

En una entrevista al canal de Youtube Chivas Campeonísimo (que es de aficionados al club), La Hormiga González recordó que cuando era niño le pidió la camiseta del Cubo Torres a su padre, Luis Armando González, quien también fue delantero de las Chivas entre 1988-89 y 1995.

La Nación le consultó a Erick Cubo Torres de su relación con La Hormiga González.

“Es una joven promesa que viene empujando muy fuerte. Tuve la oportunidad de platicar con él. Como Armando, también soy canterano de Chivas y que haya hecho el festejo del robot para mí fue algo muy bonito. Igual yo salí de ahí”, comentó Torres.

El Cubo recuerda que González es un gran goleador, que el año pasado fue el máximo artillero del equipo y que ahora está peleando por un cupo al Mundial, lo cual indica que es un jugador con mucho talento.

“Que hiciera ese reconocimiento a mi festejo, que se acordara de mí con la celebración del robot, fue muy bonito. Es algo que agradezco mucho, porque también la gente de Chivas se acordó de mí”, expresó Torres.

El delantero del cuadro liberiano, quien además jugó en Costa Rica para Guanacasteca y Sporting FC, recalcó su agradecimiento a La Hormiga, con quien incluso conversó luego de la anotación ante las Águilas.

“Platiqué con él y me dijo que veía mis partidos cuando era chico, que veía mis celebraciones, que le gustaba cómo jugaba y que siempre había tenido ganas de hacer el festejo del robot. Y bueno, lo hizo en un partido importante, en un clásico Chivas contra América”, manifestó Torres.

Para Erick Cubo Torres, el joven goleador tiene mucho futuro y para él es todo un honor que en el pasado haya seguido sus pasos y lo considere uno de sus referentes.

Armando 'La Hormiga' González es el goleador de las Chivas de Guadalajara y seleccionado nacional de México. (Facebook de Las Chivas de Guadalajara/La Nación)

“La Hormiga está haciendo las cosas muy bien. En lo personal estoy muy contento y feliz porque es canterano de Chivas. Le agradezco ese gesto, porque los aficionados del club, así como la prensa, recordaron mi paso por Chivas y por el fútbol mexicano, todo gracias a su celebración del robot”, declaró Torres.