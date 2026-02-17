Periodista María José Fonseca revela por qué dejó FUTV y Uniffut

El rostro de María José Fonseca se volvió familiar entre quienes no se pierden un partido de liga menor en FUTV, pero desde hace unos días, ya no se ve en pantalla.

La joven periodista deportiva se despidió de FUTV, al igual que de la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut), donde era la encargada de prensa.

¿Qué pasó? María José Fonseca conversó con La Nación y contó que este inicio de 2026 la sorprendió tanto que la llevó a tomar la decisión de renunciar a esos dos cargos para asumir otro desafío profesional.

Antes de hablar de eso, la comunicadora hizo un repaso por lo que ha sido una carrera, en la que curiosamente comenzó a ejercer el periodismo deportivo en 2015, inclusive antes de iniciar la carrera en la Universidad Latina.

En ese entonces no había especialización en deportes y se graduó como bachiller en Periodismo. Empezó a estudiar en 2016, pero en enero de 2015 le apareció la oportunidad de formar parte de un medio digital, enfocado en Liga Deportiva Alajuelense.

Se trataba de una página que era propiedad de aficionados de la Liga, y requerían personas que les redactaran notas y les crearan contenido para las diferentes redes sociales de ese momento. Ahí fue donde ella empezó.

“Yo soñaba con ser periodista deportiva desde muy joven, no me fue difícil formar parte de ese proyecto que desde el inicio fue muy bonito, muy ambicioso y por supuesto que me hizo muy feliz”, recordó María José Fonseca.

Con el paso del tiempo y ya avanzada en la universidad, pasó a otro medio digital llamado Perfiles del Fútbol, donde también se le abrieron oportunidades. Fue encargada de prensa del equipo de fútbol femenino de Coronado.

En 2023 se convirtió en la encargada de prensa de la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut), donde estuvo tres años; combinándolo con un proyecto personal que inició en 2021, dándole cobertura a liga menor en su propia página de Facebook.

“Así fue como se me abrió la oportunidad en junio de 2022 de formar parte del equipo de trabajo de FUTV. Yo no formaba parte de ninguna de las televisoras de FUTV, sino que más bien era del equipo directo de Los 11 Titulares. Entonces, yo comencé ahí en junio de 2022 hasta ahorita en enero de 2026, que me despedí de todos ellos”, relató.

El cambio se da porque este año le presentó la oportunidad de formar parte del departamento creativo de una empresa, totalmente alejada del fútbol y del deporte.

“Tomé este reto como un desafío profesional, porque no pensaba tampoco encasillarme solamente en deportes; sino que también me gustaba mucho la idea de intentar otra cosa, de moverme profesionalmente, tener retos diferentes y aprender de otros temas”, destacó.

María José Fonseca añadió que en este caso se inclinó por una empresa, en algo distinto a lo que acostumbraba y que es una experiencia que va a sumar a su perfil profesional.

“Ahora formo parte de un equipo de trabajo totalmente diferente. Entro como comunicadora a buscar historias, a crear historias, a darle otra visión a la empresa en la que estoy y entro a un departamento creativo ya formado que tiene muchísimos objetivos y muchísimo trabajo por delante, con muchos proyectos que poner en marcha”, citó.

También confesó que la decisión de dejar el periodismo deportivo fue bastante difícil, a pesar que desde hacía un par de años había pensado en buscar oportunidades en otros lugares.

“Quería buscar otros horizontes, pero me costaba, porque mi sueño siempre fue ser periodista deportiva y tener oportunidades muy grandes.

”Sin embargo, en la realidad de nuestro país no era tan sencillo, no es que me dí por vencida, jamás. No me cierro a que en un futuro, a mediano, largo o incluso corto plazo, yo pueda volver a formar parte, o a volver a ejercer el periodismo deportivo como tal”, afirmó.

Pero también estaba segura de que esta oportunidad no la quería dejar escapar, porque para ella significa poder crecer y aprender en otro ámbito de su carrera.

“Que no era solo deportes, sino que era comunicación en general y yo nunca me había dado la oportunidad de probar otros temas, otros campos laborales y tomé la decisión cuando me apareció la oportunidad”.

Insistió en que en el pasado sí le costó muchísimo desligarse del periodismo deportivo y arriesgarse a intentar otra cosa, pero en esta ocasión, estaba lista para dar el paso.

“Con esta oportunidad me sentí muy cómoda y la verdad es que ya no lo pensé más y de una vez tomé la decisión de tomar el reto, de aceptarlo y acá estoy en mi nuevo trabajo, por eso fue que presenté la renuncia tanto en la Uniffut como en el canal”, reiteró.

María José Fonseca no dio el nombre de la empresa en la que hoy labora; pero lo que sí asegura es que se siente contenta y afortunada, porque se le abren oportunidades no solo como periodista deportiva, sino como comunicadora en general.