Periodista sorprende al anunciar su salida de FUTV

La periodista deportiva María José Fonseca anunció, a finales de esta semana su salida del canal deportivo FUTV.

Fonseca era una de las caras jóvenes encargadas del manejo del reporteo en cancha durante las diferentes transmisiones que realizaba el canal deportivo.

FUTV es el medio que posee los derechos de transmisión de la mayoría de equipos de la Primera División y también del fútbol femenino. Además, genera contenido propio con los futbolistas de la máxima categoría.

Fonseca detalló en una publicación del 4 de febrero que su paso por el periodismo deportivo llegaba a su fin. Con esto, se puede deducir que la comunicadora pasará a desempeñar otras funciones más allá del deporte.

“Pongo fin a mi paso por el periodismo deportivo, un sueño cumplido a pesar de los muchos obstáculos que tuve en el camino. Hoy mi vida profesional da un giro, pero lo tomo con confianza y felicidad, porque sé que será para mi crecimiento”, publicó en redes.

La periodista se mostró agradecida con FUTV.

“Gracias, FUTV, por ser mi casa. Estos tres años me hicieron, cada viernes, amar más mi profesión y ser cada día más feliz. Los llevaré siempre en mi corazón; fue un orgullo vestir su camisa semana a semana”, puntualizó.