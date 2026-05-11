Periodista habla del tenso momento con Hernán Medford: ‘Es la tercera vez que no me deja terminar’

Hernán Medford, técnico de Saprissa, se calentó con una pregunta a medias del periodista Juan Carlos Sanabria Mata.

A medias, no porque Juan Carlos hiciera mal la consulta, sino porque no la pudo terminar: Medford lo interrumpió y explotó con su respuesta.

“En el último partido contra Herediano usted dijo que le pasaron por encima”, empezó diciendo Juan Carlos, de Fuerza Azul Digital, Grupo Cumbre, una agencia de noticias que envía contenido a toda Centroamérica, pero no siguió porque Hernán le cortó la pregunta.

“No me hagás preguntas, no quiero polémicas; no me hagás esa pregunta, no quiero polémicas. Si me vas a hacer una pregunta polémica, este señor (Medford) no quiere nada de eso, ni que vendan más. Háblame del futuro o de lo que he logrado, no me agüevés así, no estoy para eso”, contestó, un poco alterado, Hernán Medford.

"No me salga con cosas del pasado. No quiero polémica, deje de hacer polémica", Medford siendo Medford. 😅🔥 pic.twitter.com/mFSx19uz56 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) May 11, 2026

Juan Carlos no entiende por qué Medford reacciona así ante él, porque, según dijo, no es la primera vez que no lo deja preguntar.

“Él está en todo su derecho de responder o no, pero es la tercera vez que no me deja terminar las preguntas. No sé por qué toma esa reacción conmigo, no sé, la verdad”, señaló Juan Carlos a La Nación este lunes.

Juan Carlos Sanabria Mata, periodista de la Fuerza Azul Digital. (Facebook de Juan Carlos Sanabria/Facebook de Juan Carlos Sanabria)

El comunicador recordó que, después del juego que Saprissa le ganó a Herediano, le preguntó a Hernán qué pensaba del siguiente partido contra Cartaginés y dijo que no iba a responder, que lo dejara disfrutar de la victoria.

Sanabria añadió que, luego del triunfo morado frente a Guadalupe, tampoco lo dejó terminar la pregunta.

“Es la primera vez que me habla tan fuerte. Debería permitir que yo termine la pregunta; si no quiere responder, está en su derecho, pero que me deje terminar la consulta”, expresó Juan Carlos.

Sanabria Mata apuntó que no hablará con Medford para tratar de limar asperezas, si es que existen.

“No es necesario que yo hable con él sobre la situación; nosotros somos profesionales, él en su campo y yo en el mío. Ahí terminó: la pregunta se hizo o me cortó, pero no hay nada personal, todo es puro fútbol. No estoy enojado con él ni eso afecta mi desarrollo como profesional; sigo adelante”, resaltó Juan Carlos.

Para Juan Carlos Sanabria Mata, Hernán Medford es un ganador. "Es un gran profesional, es un ganador, una cabeza de campeón", dijo el periodista sobre Medford. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El periodista añadió que tiene su estilo y no lo va a cambiar. Para él, a veces el aficionado no está tan interesado en que un entrenador hable de tácticas o sistemas, sino que quiere escuchar criterios de forma más sencilla.

“Para mí, Medford es un gran profesional, es un ganador, una cabeza de campeón”, comentó Juan Carlos, quien aprovechó para hacer la pregunta que Hernán no le dejó terminar:

“Usted había dicho que le había pasado por encima a Herediano. ¿Siente que su equipo está preparado para pasarle por encima otra vez y cree que su escuadra es favorita en la final?”. Pero quedó sin respuesta.