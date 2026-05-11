Puro Deporte

Periodista habla del tenso momento con Hernán Medford: ‘Es la tercera vez que no me deja terminar’

Juan Carlos Sanabria, de la Fuerza Azul Digital, dijo no entender la reacción del técnico

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Por Milton Montenegro

Hernán Medford, técnico de Saprissa, se calentó con una pregunta a medias del periodista Juan Carlos Sanabria Mata.








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Hernán MedfordJuan Carlos SanabriaSaprissa
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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