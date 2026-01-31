Puro Deporte

Periodista deportivo Jason Arce dio a conocer su salida de Extra TV

Jason Arce anunció que ya no saldrá más por la pantalla de Extra TV canal 42

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Jason Arce trabajó en Extra TV 42 desde abril de 2024.
Jason Arce trabajó en Extra TV 42 desde abril de 2024. (Diego Picado / Instagram Jason Arce/Diego Picado / Instagram Jason Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jason ArceExtra TV Canal 42Periodista Deportivo
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.