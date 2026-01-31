Periodista deportivo Jason Arce dio a conocer su salida de Extra TV

Algunos lo sabían y otros se percataron de la noticia hasta que el propio periodista deportivo, Jason Arce, contó a través de sus redes sociales que ya no se verá más en la pantalla de Extra TV 42, en un día donde el programa Fútbol x Dentro también salió del aire en Tigo Sports.

“Quería contarles que hoy fue mi último día como periodista en Grupo Extra. El pasado 9 de enero presenté mi renuncia al cargo que venía desempeñando en la empresa desde hace 2 años”, escribió Jason Arce en ese posteo.

Ahí mismo indicó que de esta etapa se lleva muchísimas cosas buenas, como la posibilidad de cubrir finales nacionales inolvidables, realizar coberturas internacionales con la Selección de Costa Rica o transmisiones especiales.

“Y, por supuesto, esas tardes en la redacción en las que siempre había un espacio para vacilar un rato con los compañeros y hacer más liviana la jornada”, citó.

Antes de concluir el mensaje, Jason Arce escribió que sus padres, antiguos jefes, la vida y Dios le enseñaron a ser siempre agradecido.

“Por eso hoy solo puedo decir: ¡Gracias, Grupo Extra! Y también a la familia Gutiérrez Zúñiga por confiar desde el día 1 en mi trabajo. Nos vemos en el camino”.

Para Jason Arce fue toda una experiencia realizar una cobertura en el extranjero a cero grados. (Instagram Jason Arce/Instagram Jason Arce)

Jason Arce pertenece a una nueva generación de comunicadores que se han abierto camino en el periodismo deportivo. En 2022 ingresó a canal 8 en redes sociales y pronto pasó a la redacción de deportes, en Multimedios.

Ahí permaneció durante dos años y desde el 1°. de abril de 2024 laboró en Extra TV 42, hasta este viernes 30 de enero de 2026.

Durante este tiempo, el joven comunicador ha creado su propia comunidad en redes sociales, como en TikTok, donde lo siguen más de 36.800 personas; mientras que en su canal de Youtube tiene 1.810 seguidores.