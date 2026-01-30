Kristian Mora y la despedida de ‘Fútbol x Dentro’ en Tigo Sports: el programa salió del aire con esta promesa

Kristian Mora estuvo acompañado de los panelistas habituales del programa Fútbol X Dentro, la última vez que el espacio se emitió a través de Tigo Sports.

El periodista y narrador apareció en pantalla junto a Tomás Fonseca, José Eduardo Mora, Andrea Flores y Eduardo Jiménez; pero muy rápido también entraron al set diferentes comunicadores que durante este tiempo han pasado por el programa.

Desde el arranque, Kristian Mora dijo que se trataba de una emisión diferente. Por la dinámica que tuvo, la hora transcurrió muy rápido.

“Hoy se cierra el capítulo de Fútbol X Dentro, aquí en Tigo Sports y entramos en una pausa, esperemos regresar y decidir por dónde, o cómo, o de qué manera, o en qué horario, o con qué caras”, comentó Kristian Mora.

Luego indicó que tenía el micrófono en la mano, porque había muchos compañeros detrás de cámaras, y que esta vez la ocasión ameritaba que fuera un programa totalmente distendido, en el que iban a entrar, saludar y que era una reunión de amigos.

Fue un programa con anécdotas y risas y que contó con la participación de muchos comunicadores que han pasado por el espacio.

Ahí también dijeron que había una noticia del día, porque Yashin Quesada publicó en sus redes sociales a las 12:39 p. m. que Saprissa se convirtió en el primer equipo en cambiar de técnico en el Torneo de Clausura 2026, porque Vladimir Quesada no continuaba.

En Fútbol X Dentro no desarrollaron el tema, sino que dijeron habría que esperar más información; aparte de que quedaba un pendiente, porque en el cierre del programa le cantaron el “Feliz Cumpleaños” a Andrea Flores.

Antes de eso, ella dijo: “Quiero agradecerle a Kris porque fueron muchos años de aprendizaje primero que todo, de momentos bonitos, de momentos tensión y por la oportunidad que me dio a mí y a todos, es un gracias para siempre”.

Kristian Mora respondió que no lloraba, al tiempo que manifestó: “Se cierra esta etapa, por decisión de la empresa, pero Fútbol X Dentro empezó en el 2009, ha tenido muchísimas etapas, canal 33, Teletica canal 7, luego lo tuvimos en radio en varias emisoras, luego entró el tema digital y luego aparece la oportunidad de Tigo Sports.

”Así que son muchos años, ya vamos para 17 años en este mayo. Así que es una historia que continuará, una pausa, no pasa nada y continuará”, aseguró.

A Fútbol X Dentro le restaban tan solo unos segundos al aire y todos los que estaban en pantalla lanzaron una promesa, a una sola voz: “Nos vemos en el futuro”.

La decisión de Tigo Sports

Dos días antes, Kristian Mora dio a conocer la noticia al aire: “La empresa como tal,Tigo Sports, dentro de un año que tendrá mucho movimiento ha decidido que el programa llegue hasta el viernes. Es un programa que tiene muchos años, desde el 2009, y que ha pasado por muchas etapas como estas también”.

El periodista y narrador mencionó que Fútbol X Dentro es un programa que empezó en canal 33 y que luego pasó a canal 7. Después, en el 2013 se mudó a la radio, hasta que llegó a la plataforma de Tigo Sports, donde estuvo hasta este viernes 30 de enero.

Además de esa noticia que nadie se esperaba sobre Fútbol por Dentro, el comunicador dijo que este año habrá múltiples cambios dentro de Tigo Sports, sin especificar a qué se refiere.

“Es un año de cambios en la empresa. No me corresponde a mí, no tengo la autorización ni la voz oficial. Aunque ya por ahí se ha filtrado, pero creo que es un año de cambios, de variantes”, citó.

Mientras que sobre esta decisión de sacar del aire a Fútbol X Dentro, ese canal manifestó a La Teja que “Tigo Sports busca dar el mejor contenido a su audiencia, enfocado en la Copa Mundial de la FIFA 2026.