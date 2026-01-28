Kristian Mora anuncia decisión que le comunicó Tigo Sports y que pocos esperaban

Kristian Mora sorprendió a más de un televidente que observaba el programa Fútbol por Dentro en Tigo Sports, al dar a conocer una decisión que le comunicó ese canal.
“La empresa como tal, Tigo Sports, dentro de un año que tendrá mucho movimiento ha decidido que el programa llegue hasta el viernes. Es un programa que tiene muchos años, desde el 2009, y que ha pasado por muchas etapas como estas también", manifestó Kristian Mora al aire, mientras que lo escuchan los otros panelistas.
El periodista y narrador mencionó que Fútbol por Dentro es un programa que empezó en canal 33 y que luego pasó a canal 7. Luego, en el 2013 se mudó a la radio y después llegó a la plataforma de Tigo Sports, donde seguirá al aire hasta el viernes.
Todavía no sabe qué pasará después de ese día, pero promete que el espacio en su debido momento será transmitido por algún lugar.
“El programa seguirá, vamos a hacer una pausa, pero seguirá, analizando dónde o cómo, invitando a los mismos compañeros”, aseguró Kristian Mora.
Además de esa noticia que nadie se esperaba sobre Fútbol por Dentro, el comunicador dijo que este año habrá múltiples cambios dentro de Tigo Sports, sin especificar a qué se refiere.
“Es un año de cambios en la empresa. No me corresponde a mí, no tengo la autorización ni la voz oficial. Aunque ya por ahí se ha filtrado, pero creo que es un año de cambios, de variantes”, citó.
Tigo Sports adquirió los derechos para transmitir el 100% de los partidos del Mundial 2026.
“Aquí estamos hasta donde llegue Tigo Sports, tenemos la Copa del Mundo; pero bueno, será la empresa la que vaya determinando primero y avisando el recorrer de estas semanas o de estos meses”, apuntó Kristian Mora.
Hace algunas semanas, desde Panamá, el periodista José Miguel Domínguez, más conocido como “Chepe Bomba” mencionó que Fox Sports estaría comprando la operación de Tigo Sports en Centroamérica.
Estas empresas no han emitido un pronunciamiento sobre esto, pero como dicen, cuando el río suena...