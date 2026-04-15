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Periodista deportivo cuenta cómo dejó el licor: ‘Me tomaba hasta 24 cervezas diarias’

Reconocido periodista deportivo relató cómo dejó el licor hace años y la vida le dio la oportunidad de estar al frente de un micrófono

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Por Juan Diego Villarreal
Rafael Castro Andrey Amador Periodista 15 de abril del 2026 Cortesía: Facebook Rafael Castro
Rafael Castro (der) junto al ciclista Andrey Amador. El comunicador es un conocedor del ciclismo. (Cortesía: Facebook Rafael Castro/La Nación)







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Rafael CastroPeriodistaHistoria de cómo dejó de tomar licor
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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