Periodista de TUDN se disculpa tras proponer uso de balas de goma contra las protestas durante el Mundial 2026

El periodista de la cadena TUDN de México Mauricio Ymay se encuentra en medio de la polémica tras asegurar que las manifestaciones de diversos grupos sociales durante la Copa del Mundo 2026 deberían ser reprimidas con balas de goma.

Ymay realizó el controvertido comentario el pasado miércoles durante el podcast Off the Record, donde también paticiparon el también periodista David Faitelson y el entrenador Miguel Piojo Herrera, Tras la polémica generada, este domingo Ymay ofreció disculpas públicas.

Durante la conversación surgió la posibilidad de que se realizaran protestas por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como de las denominadas Madres Buscadoras, quienes continúan exigiendo respuestas de las autoridades sobre la desaparición de sus hijos.

En medio del debate y ante la posibilidad de manifestaciones, Ymay sorprendió con sus declaraciones.

“Tanquetas, agua a presión, balas de goma. ¡Vámonos! ¿Y sabes cuándo va a volver el caos a esta ciudad? ¡Nunca más!”, afirmó.

A pesar de su reconocido estilo polémico, Faitelson se mostró sorprendido e intentó cambiar el rumbo de la conversación. Sin embargo, Ymay insistió:

“No estamos para eso. Balas de goma. Pum, pum, pum. Entonces, ¿cuándo van a volver a cerrar Reforma? ¡Nunca!”.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Mauricio Ymay fue señalado por los usuarios por su falta de empatía, e incluso algunos exigieron su despido de TUDN.

El comentarista publicó este domingo un comunicado en el que ofreció disculpas y expresó su arrepentimiento por sus declaraciones.

Los periodistas Mauricio Ymay y David Faitelson, participaron en el podcast 'Off the Record' (Captura de pantalla "X" Off the Récord/La Nación)

“Mi intención era expresar mi deseo de que un evento tan importante para nuestro país como la inauguración de una Copa del Mundo pudiera desarrollarse en un ambiente de orden y seguridad. En ningún momento busqué descalificar, minimizar o faltar al respeto a ninguna causa ni a las personas que la representan”, escribió.

No obstante, tras la publicación del mensaje en sus redes sociales, numerosos internautas consideraron insuficientes sus disculpas y aseguraron que sus palabras reflejaban indiferencia ante el dolor de otras personas. Algunos incluso afirmaron que sus actitudes dejaban mucho que desear y que lo mejor sería guardar silencio.

Por su parte, el periodista David Faitelson salió en defensa de su compañero mediante una publicación en la red social ‘X’, en la que respaldó a Ymay ante las críticas recibidas en los últimos días.

“Querido Mauricio: aquellos que te conocemos sabemos la gran persona que eres. Un gran profesional, maravilloso ser humano y un ejemplar padre de familia. En la vida uno se equivoca, rectifica y sigue adelante. Siempre estaré a tu lado...”, escribió Faitelson.