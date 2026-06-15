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Periodista de TUDN se disculpa tras proponer uso de balas de goma contra las protestas durante el Mundial 2026

El periodista Mauricio Ymay quedó en medio de la polémica por sus declaraciones e incluso su compañero David Faitelson salió en su defensa

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Por Juan Diego Villarreal







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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