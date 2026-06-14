Mexicano que cometió acto racista contra influencer coreana se disculpa y renuncia a su trabajo

El aficionado mexicano Ulises Bernal Miramontes, quien había sido identificado en redes sociales como el autor del supuesto gesto racista hacia la influencer surcoreana Yoon Su-jin, conocida como Ino Cat, en el Mundial 2026 publicó un video en sus redes sociales en el que ofreció una disculpa pública.

El incidente generó una ola de críticas en redes sociales luego de que la creadora de contenido captara y difundiera en sus plataformas digitales el momento en que el mexicano se burló de sus ojos durante el encuentro entre Corea del Sur y República Checa (2-1), disputado en el estadio Jalisco, según informó la agencia Infobae.

En el video, Bernal anunció su renuncia como presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco.

“Siempre que viene un extranjero a México queremos que se sienta como en casa y yo hice todo lo contrario”, expresó Bernal en el video, en el que además señaló que ya estableció contacto con la creadora de contenido para ofrecerle una disculpa de manera presencial.

La influencer coreana 'Ino Cat', difundió las imágenes del supuesto acto racista. (Captura de pantalla "X" Telediario MX/La Nación)

La influencer Ino Cat, muy popular en su país y conocida por compartir contenidos relacionados con viajes, estilo de vida, comedia y cosplay, grabó el momento y lo difundió en sus redes sociales, lo que desató una búsqueda colectiva para identificar al responsable.

El video generó miles de reacciones y comentarios en distintas plataformas. Mientras numerosos usuarios condenaron la conducta captada en las imágenes y ofrecieron disculpas a nombre de México, otros minimizaron lo ocurrido, lo que abrió un debate sobre la discriminación y el trato hacia los visitantes extranjeros durante el torneo.