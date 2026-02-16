Periodista de Tigo al que Hernán Medford criticó le responde con fuerza: ‘Confirma mi punto, habla poco de fútbol’

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, encontró respuesta del periodista contra el que arremetió luego del partido que su equipo ganó de visita 0-1 ante Liberia.

En conferencia de prensa, Hernán le envió un mensaje al comunicador que, según su criterio, quiere restarle mérito a su trayectoria como entrenador.

“Hay un periodista que dice que cuando estoy en una entrevista no hablo de fútbol. No sé de qué carajos hablo. Un periodista de Tigo, parece que tiene más de 20 años hablando de fútbol, y entonces por eso quise explicar eso. Cuando quiera puedo enseñarle fútbol.

“Cómo quieren minimizar 30 años de carrera… uno no es dueño de la verdad, pero en el fútbol nadie es dueño de la verdad”, afirmó Hernán Medford.

Este lunes, en el programa Tigo Sports Radio, José Pablo Alfaro, el periodista al que Medford aludió, le contestó al técnico.

Alfaro dijo que nunca le faltó el respeto a Hernán y que acepta que le enseñe de fútbol, pero añadió que, en la conferencia de prensa, el timonel reafirmó lo que él había expresado antes: que en las conferencias Medford no habla de fútbol.

“Para mí, la respuesta que él da expone mi punto, expone lo que es Hernán: explosivo, siempre fijándose en detalles que, en realidad, pocas veces tienen relación con el fútbol”, dijo José Pablo Alfaro en la transmisión de Tigo Sports Radio.

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que le podía enseñar de fútbol al periodista José Pablo Alfaro. (Jose Cordero/José Cordero)

Alfaro añadió que siempre ha creído que el periodista, en general, si está acostumbrado a cuestionar, tiene que ser tolerante a la crítica.

“Por más que respete el criterio de Hernán —y la crítica me parece válida porque estamos en un país libre, de derecho y expresión—, para mí esa respuesta confirma mi punto: Hernán habla poco de fútbol en las conferencias de prensa”, añadió José Pablo.

Para el comunicador, si Hernán considera que sí profundiza y habla de fútbol, y él cree que no lo hace, es simplemente un tema de criterios divididos.

“Hernán tenía todo el derecho de defender sus conferencias de prensa, en las que él percibe que se profundiza de una manera educativa en el fútbol”.

José Pablo Alfaro dirige el programa Fútbol Al Día, de Canal 8 y colabora en Tigo Sports Radio. (Cortesía/Cortesía)

José Pablo agregó que conversar cara a cara con Medford es positivo y que explica de fútbol, aunque Hernán dijo que no lo conoce.

“Dice que no me conoce, no pasa nada con eso. Lo he entrevistado y con Hernán se puede hablar de fútbol, profundiza en un montón de cosas, pero a las conferencias llega sulfurado y pocas veces profundiza en el juego. Invierte un porcentaje de su tiempo en cuestionar a alguien que no conoce, y ojalá siga hablando mucho de fútbol en las conferencias de prensa”, resaltó José Pablo Alfaro.

“En las conferencias de prensa, no hay manera de que Hernán te hable de fútbol”. 🔥 pic.twitter.com/pXE0LwyFik — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) February 2, 2026

El 2 de febrero pasado, en el programa Tigo Sports Radio, los periodistas José Pablo Alfaro y José Eduardo Mora hablaron del papel que desempeña Hernán en las conferencias de prensa.

“Si hay algo que nunca me ha gustado de Hernán y tengo que admitirlo, es que en las conferencias de prensa no hay manera de que Hernán te hable de fútbol.

“Siempre se lo he cuestionado. Hernán se sienta, le da una vuelta para allá, le da una vuelta para acá, se enoja, se molesta, hace alguna broma, pero nunca te habla de fútbol, de propuestas”, dijo en ese momento José Pablo Alfaro.