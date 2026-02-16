Hernán Medford la emprendió contra periodista de Tigo Sports: ‘Entonces no sé de qué carajos hablo’

Hernán Medford invitó al periodista de Tigo Sport a sentarse para hablar de fútbol y enseñarle.

El entrenador del Deportivo Saprissa, Hernán Medford, la emprendió contra un periodista de Tigo Sports, a quien aseguró no conocer, pero que, según él, le faltó el respeto a sus 20 años de carrera profesional como entrenador.

Luego de concluido el encuentro en el que el Deportivo Saprissa derrotó 0-1 al Municipal Liberia en el Estadio Edgardo Baltodano, el técnico saprissista habló en conferencia de prensa.

Hernán explicó el sistema táctico y las variantes que realizó para mantener el resultado a su favor y, al concluir, lanzó un dardo contra el comunicador.

“Por ahí hay un periodista que dice que cuando yo estoy en una entrevista de fútbol no hablo de fútbol. Entonces, yo no sé de qué carajos hablo. Un periodista de Tigo, que no lo conozco. Parece que tiene 20 años más que yo hablando de fútbol”, declaró Medford ante los medios.

El timonel morado, quien sonrió de forma sarcástica, reiteró: “Dice que no hablo de fútbol en las entrevistas. Entonces no sé de qué carajos hablo”.

De acuerdo con el experimentado estratega, lo dicho por el comunicador falta a la verdad y pone en entredicho su carrera profesional.

“Cuando él quiera, yo me puedo sentar y hablar de fútbol, enseñarle de fútbol también a ese periodista. Cómo quieren minimizar 20 años de carrera; es una falta de respeto. En el fútbol nadie es dueño de la verdad: ni yo tengo la razón ni ustedes tienen la razón a nivel de fútbol”, insistió Medford.

Finalmente, Hernán fue enfático: “Decir que yo no hablo de fútbol… entonces yo no sé de qué carajos hablo en una entrevista”.